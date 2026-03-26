On découvre enfin Dominic McLaughlin dans le rôle de Harry. Image: keystone

La première bande-annonce de «Harry Potter» est enfin dévoilée

La plateforme Max vient de publier la première bande-annonce officielle de la série «Harry Potter», dévoilant non seulement le nouveau visage du trio légendaire, mais aussi une surprise de taille concernant la date de sortie, plus proche que prévu.

Plus de «Divertissement»

L’attente est enfin terminée. La plateforme de streaming Max vient de lever le voile sur les premières images de sa grande adaptation en série de la saga Harry Potter. Bien plus qu’un simple aperçu, cette vidéo crée la surprise en révélant le nouveau trio d’acteurs et, surtout, en avançant une date de sortie que les fans n’osaient espérer si tôt.

Contrairement au premier teaser très épuré de 2023, ces images - qui ont de qui nous rendre nostalgiques - nous plongent au cœur de la nouvelle oeuvre, dont le tournage a débuté à l’été 2025. Cette première saison s’attachera à porter à l’écran le roman inaugural de J.K. Rowling, Harry Potter à l’école des sorciers.

La première bande-annonce en question Vidéo: youtube

Pour porter ce projet ambitieux, le choix de la production s’est porté sur trois jeunes talents: Dominic McLaughlin incarnera Harry, Alastair Stout prêtera ses traits à Ron Weasley et Arabella Stanton deviendra l’inoubliable Hermione Granger. La bande-annonce laisse également entrevoir les figures emblématiques de l'école de magie, notamment les professeurs Dumbledore, McGonagall et Snape.

Le tout premier teaser de 2023 ne dévoilait presque rien 👇

La date de sortie d'Harry Potter prévue pour Noël 2'27

La nouvelle qui fait frémir la communauté mondiale concerne le calendrier de diffusion. Alors que les experts prédisaient une sortie pour le début de l’année 2027, le trailer annonce officiellement un lancement pour Noël 2026.

Ce retour sur les écrans interviendra environ 25 ans après la première adaptation cinématographique. Cette fois, le format sériel permettra d’explorer l’œuvre originale avec une précision et une profondeur inédites, offrant ainsi une seconde vie à l'univers du célèbre sorcier.

(val)