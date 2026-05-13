De la couverture de l'album à ses 27 titres, rien ne va dans le dernier album du chanteur, «BROWN», selon les critiques publiées ces derniers jours. image: instagram

Le nouvel album «sans âme» de Chris Brown se fait défoncer par la critique

Si Chris Brown est habitué à diviser l'opinion publique et les critiques, son douzième album ne déroge pas à la règle. A la différence que, cette fois, les avis sur «BROWN» ne sont pas seulement partagés, mais... lapidaires.

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«A real piece of shit.» Pas besoin de vous traduire la conclusion cinglante du média spécialisé Pitchfork en français pour que vous compreniez l'ampleur du désastre. Chris Brown vient en effet de dévoiler son dernier opus, «BROWN», la semaine passée, et autant dire que l'accueil qui lui a été réservé est glacial. Sur la plateforme, l'album a écopé du score implacable d'1,3 sur 10 par les experts et de 0,8 par les internautes.

Un album de rédemption

Ce devait pourtant être l'album de la «rédemption» pour le chanteur qui, depuis 2009 et la publication de photos du visage ensanglanté de sa petite amie de l'époque, Rihanna, est pour le moins controversé.

Bien qu'il ait été visé ces dernières années par plusieurs accusations d'abus sexuels et de violences, cela n'a pas empêché le chanteur de rafler son premier Grammy Award en plus de dix ans l'année dernière et d'être sur le point de se lancer dans une vaste tournée nord-américaine, aux côtés d'Usher, sobrement baptisée «The R&B Tour».



Pas sûr, cependant, au vu des critiques et des mauvaises notes récoltée par son nouvel album, que «BROWN» soit entamé en coeur et avec ferveur par les fans durant les concerts de ses prochains concerts.

Critiques virulentes

Comptabilisant 27 chansons au total, «beaucoup trop» selon plusieurs médias, «BROWN» est jugé unilatéralement comme manquant de personnalité. «Il semble avoir été écrit en pilote automatique», note l'expert du sit Shatter The Standards, pendant que celui du site Soul In Stereo regrette une accumulation de «paroles obscènes», «le même autotune criard et le même pseudo-rap qu'il nous sert depuis des années. DES ANNÉES.»

«BROWN n'est pas le pire album que j'aie écouté cette année. Mais c'est assurément le plus décevant» Edward Boswer du site Soul In Stereo

La palme de la critique la plus assassine revient toutefois sans conteste à Pitchfork, qui n'y va ni de main morte, ni avec le dos de la cuillère. En résumé, selon la plateforme: «BROWN n'est ni romantique, ni drôle, ni sexy, ni sensuel, ni dansant, ni émouvant, ni vulnérable, ni honnête, ni créatif, ni inspiré, quoi que ce soit.»

Bref, il n'est rien. Si ce n'est:

«Une musique sans âme, uniquement destinée à faire le buzz, qui n'a aucun intérêt si l'on n'est pas personnellement impliqué dans la polémique autour de Chris Brown» Aïe! Le verdict de Pitchfork

«Si j'étais payé par l'attaché de presse de Chris Brown, je lui conseillerais d'admettre que BROWN est entièrement composé d'IA, car sinon, il a des problèmes bien plus graves.»

«Difficile de trouver quoi que ce soit de positif dans cet album, et pourtant j'ai cherché», affirme sans ambages l'auteur de la chronique, Alphonse Pierre. Avant de s'interroger, en guise de conclusion: «Cet album est une véritable daube. Pourquoi même en parler?»

Bonne question, auquel le critique ne répond pas. Toutefois, il faut accorder à Chris Brown que, s'il n'a définitivement pas pondu un album à la hauteur des attentes, le chanteur a au moins la décence de le reconnaître. «Je tiens à remercier tous ceux qui ont écouté cet album. Les avis sont partagés, et je prends en compte les critiques et les opinions de mon public», a indiqué le chanteur en story Instagram, ce week-end.

capture d'écran: instagram

«Mes trois derniers albums ont été soumis au même examen critique, et ils ont fini par plaire», revendique-t-il toutefois.

L'espoir fait vivre, paraît-il, et c'est sans doute cela qui motive Chris Brown à persévérer, album après album, depuis vingt ans. (mbr)

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