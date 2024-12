Ils sont aisés, ils sont en vacances dans un lieu paradisiaque et, pourtant, leur séjour va tourner au cauchemar. dr

La bande-annonce de «The White Lotus» est enfin là et il y a une surprise

L'une des séries HBO les plus attendues de l'année dévoile sa bande-annonce et on connaît la date de sortie de cette saison 3.

Plus de «Divertissement»

Quelques images avaient été dévoilées il y a un mois, mais la grosse carotte est sortie ce lundi 16 décembre. HBO Max a partagé sur les réseaux sociaux la bande-annonce complète de The White Lotus, saison 3.

Après une saison à Hawaï puis en Italie, l'intrigue se déroule cette fois-ci en Thaïlande avec de nouveaux vacanciers très aisés qui se retrouvent mêlés d'une façon ou d'une autre à un ou plusieurs meurtres. Chaque saison est indépendante. C'est à la fois une comédie noire qui égratigne les nouveaux riches et les snobs qu'un thriller et un drame.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Le casting est comme l'hôtel: 5 étoiles. Parmi la brochette d'acteurs, il y a notamment Walton Goggins (Django Unchained) et Jason Isaacs (Lucius Malefoy dans Harry Potter). On retrouve également Michelle Monaghan (True Detective) qui a récemment joué dans la série à succès d'Apple, Bad Monkey.

Si le personnage de Tanya McQuoid joué par l'excellente Jennifer Coolidge ne revient pas comme certains fans l'auraient espéré, Natasha Rothwell, elle, incarne à nouveau Belinda Lindsey, responsable du spa de la première saison. Est-ce que cela signifie qu'elle aura une place prépondérante dans l'intrigue comme c'était le cas de Tanya dans la saison 2? Patience les enfants, il faudra attendre le 16 février pour le découvrir.

The White Lotus, réalisée par Mike White, est l'une des séries les plus appréciées de la critique. Elle a été nominée pour 43 Emmy Awards et en a remporté 15, dont le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour Jennifer Coolidge en 2023. La première saison a également remporté le prix de la meilleure série limitée.

The White Lotus, saison 3 sortira sur HBO Max le 16 février. Si tout va bien, la RTS diffusera également les épisodes comme elle l'avait fait pour la saison 2.

Les vacances: attentes vs réalité 1 / 34 Les vacances: attentes vs réalité