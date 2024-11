Walton Goggins est un nouveau visage dans la saison 3 de White Lotus. Image: HBO

Les premières images de la nouvelle saison de «White Lotus»

White Lotus, l'un des gros succès de la chaîne HBO, lève gentiment le voile sur sa nouvelle saison. Ce troisième chapitre très attendu est prévu pour 2025.

Ce ne sont que quelques secondes, noyées dans la panoplie (captivante) de nouvelles séries et nouvelles saisons de la chaîne HBO.

Le succès (attendu) de la nouvelle saison de White Lotus va continuer à scanner les vices des ultra-riches, depuis la première saison datant de 2021. Cette fois-ci, il n'est plus question d'un hôtel de luxe à Hawaï et de la Sicile; voilà que les vacanciers sont catapultés en Thaïlande. Selon les informations du média Deadline, la série a été tournée entre Koh Samui, Phuket et Bangkok. Pour le moment, l'intrigue est même soigneusement gardée secrète. Rien ne filtre.

Si la chaîne continue de distiller avec parcimonie des bribes de la nouvelle saison, on y découvre la bobine de Walton Goggins, les lunettes à soleil sur le tarin, et l'actrice Parker Posey, qui semble prête à en découdre, se frottant les mains et le regard perçant. On retrouve aussi le visage de Natasha Rothwell, de retour dans le rôle de la joyeuse Belinda Lindsey, la gérante du spa dans la saison 1.

Les nouvautés sur HBO Max en 2025, dont White Lotus Vidéo: watson

Toujours dans la distribution des rôles, HBO a réuni une belle brochette d'acteurs et d'actrices: Jason Isaacs, Carrie Coon, Michelle Monaghan, Leslie Bibb, Scott Glenn, Charlotte Le Bon ou encore Patrick Schwarzenegger ont répondu présent.

Ce troisième chapitre n'a pas encore de date, mais devrait être diffusé en 2025. (svp)