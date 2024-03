Voici les premières images du biopic dédié à Karl Lagerfeld

Découvrez les premières images de la mini-série consacrée à la folle ascension de Karl Largefeld, disponible en juin sur Disney+.

Plus de «Divertissement»

Vous aviez aimé le film House of Gucci, et découvrir les coulisses d'une «success fashion story» qui a marqué la planète? Vous aviez bien accroché avec la série Cristóbal Balenciaga, et avez été obsédé par The New Look?

Alors vous allez adorer vous glisser dans le costume sombre du célébrissime homme au catogan, à travers les six épisodes de la mini-série Becoming Karl Lagerfeld, qui arrive ce 7 juin prochain sur Disney+.

C'est l'acteur germano-espagnol Daniel Brühl qui a été pressenti pour incarner un rôle qui semble bien à sa mesure, puisqu'il dispose d'une solide filmographie. Il a en effet été révélé dans Good Bye, Lenin! (2003) de Wolfgang Becker, puis a enchainé notamment avec La Vengeance dans la peau (2007) ou encore Inglourious Basterds (2009).

Non seulement son CV est long comme le bras, mais l'homme dispose de surcroît des talents certains pour manier la langue. Polyglotte, il maitrise l'allemand, l'anglais et le français - pratique pour affectionner l'iconique accent de «Kaiser Karl».

image: disney

image: disney

En ce qui concerne le reste du casting, l'on retrouvera Théodore Pellerin en Jacques de Bascher, Arnaud Valois sous les traits de Yves Saint Laurent, Agnès Jaoui incarnera la fondatrice de Chloé, tandis que Alex Lutz campera Pierre Bergé.

Le biopic – une adaptation du livre «Kaiser Karl», de Raphaëlle Bacqué – va se concentrer sur la période charnière des années septante. L'on va être plongé dans une dimension où le monde de la mode, marqué par de grands noms comme celui de Yves Saint Laurent, est en ébullition. En 1972, le designer est alors âgé de 38 ans, et est encore largement inconnu de grand public. La série suivra pas à pas son incroyable ascension, ainsi que sa rencontre et sa romance mouvementée avec Jacques de Bascher.

image: disney

La mini-série Becoming Karl Lagerfeld est à découvrir dès le 7 juin sur Disney+.

Becoming Karl Lagerfeld - Première bande-annonce (VF) | Disney+ Vidéo: youtube

(jod)