Située deux siècles avant la trilogie originale, la série The Acolyte se focalise sur les utilisateurs du côté obscur de la Force. Image: Lucasfilm

Les premières images de la nouvelle série Star Wars font très envie

Exit la période des Skywalker, la nouvelle série Star Wars nommée The Acolyte se place des siècles avant les films, durant l'âge d'or des Jedi.

Pour raconter ce qui se passait il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… pas moins de onze films et huit séries ont été produits par Lucasfilm. Tous avaient en communs de se placer dans la chronologie des trois trilogies formant la saga des Skywalker.

Avec The Acolyte, Star Wars remonte le temps pour la première fois à l'écran en plaçant son intrigue à l’ère de la Haute République, près de deux cents ans avant les événements du film Star Wars, épisode I: La Menace fantôme. Cette période avait jusqu'alors été uniquement explorée au travers de jeux vidéos, de romans et de bandes dessinées.

Sous ses airs de thriller, la série se présente comme une enquête à propos d'une choquante vague de crimes décimant des Jedi. Une investigation qui va opposer un maître Jedi respecté (Lee Jung-jae) à son ancienne apprentie (Amandla Stenberg). Tous deux emprunteront de sombres chemins, et seront confrontés à de sinistres forces.

La bande-annonce: Vidéo: watson

Une série attendue depuis longtemps

Cette nouvelle production originale de Lucasfilm avait été annoncée il y a maintenant quatre ans. Son tournage avait, lui, débuté en 2022 en ne laissant filtrer aucune information. C'est donc en 2024, le 4 juin précisément, que la série sera visible sur la plateforme Disney+.

Depuis que la plateforme de streaming multiplie les projets de séries pour nourrir son catalogue, les abonnés n’ont pas toujours été gâtés par des productions à la hauteur de leurs attentes. Heureusement, The Mandalorian, Andor et Ahsoka ont été salués pour leurs qualités et il se pourrait que The Acolyte soit fait du même bois.

Avec son slogan «À un âge de lumière, les ténèbres s'élèvent», la série s'annonce très sombre. Image: Lucasfilm

La série a été créée par Leslye Headland, à qui l'on doit notamment la série Poupées Russes sur Netflix. Pour incarner les protagonistes de ce show qui compte faire rencontrer les Jedi et les Sith pour la première fois depuis des millénaires, on peut compter sur Amandla Stenberg (The Hate U Give) ainsi que Jung-jae Lee (Squid Game).

Autour d'eux gravitent également Dafne Keen (Logan), Jodie Turner-Smith (Queen & Slim), Charlie Barnett (Poupées Russes), ainsi que l'actrice Carrie-Anne Moss (Matrix), qui est particulièrement mise en avant dans cette première bande-annonce.

Si vous aimez les duels au sabre-laser, le rendez-vous est pris pour le 4 juin.