Netflix sème le doute avec un teaser sur les Bridgerton
Un geste, à peine une seconde, et déjà des milliers de théories. Le 25 mars, Netflix a dévoilé un court teaser lié à la saison 5 des Bridgerton.
On y aperçoit Francesca, désormais veuve après les événements de la saison 4, effleurer la main de Michaela Stirling... la cousine de son défunt mari. Aucun dialogue, aucun contexte, juste un geste et des milliers de questions.
Comme le souligne The Guardian, la plateforme de streaming a bel et bien confirmé qu'une histoire d’amour homosexuelle allait être au centre de la prochaine saison.
Un deuil vite oublié?
Rappelons que la saison 4 s’était achevée sur un tournant dramatique pour Francesca. Mariée à John Stirling, elle perdait brutalement son époux, la laissant seule et en deuil.
L’introduction de Michaela, version revisitée du personnage masculin de Michael dans les romans de Julia Quinn, avait déjà suscité des réactions, certains y voyant une volonté claire d’adapter l’histoire vers une romance queer. Un point de vue défendu pas la productrice exécutive Jess Brownell:
Une chose est sûre: en quelques images, Netflix a réussi à remettre Bridgerton au centre des conversations, alors même que la saison 4 vient tout juste d'être diffusée. Et à prouver, une fois de plus, qu’un simple geste peut suffire à faire battre le cœur des fans.