Francesca aura-t-elle un rôle central, après la mort de son mari? Keystone

Netflix sème le doute avec un teaser sur les Bridgerton

Un simple frôlement de main et Internet s’emballe. Dans la prochaine saison, la série La Chronique des Bridgerton va mettre en scène un couple homosexuel au cœur de son intrigue. Netflix l'a confirmé et a publié un teaser aussi bref qu’énigmatique.

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Un geste, à peine une seconde, et déjà des milliers de théories. Le 25 mars, Netflix a dévoilé un court teaser lié à la saison 5 des Bridgerton.

On y aperçoit Francesca, désormais veuve après les événements de la saison 4, effleurer la main de Michaela Stirling... la cousine de son défunt mari. Aucun dialogue, aucun contexte, juste un geste et des milliers de questions.

Comme le souligne The Guardian, la plateforme de streaming a bel et bien confirmé qu'une histoire d’amour homosexuelle allait être au centre de la prochaine saison.

Vidéo: youtube

Un deuil vite oublié?

Rappelons que la saison 4 s’était achevée sur un tournant dramatique pour Francesca. Mariée à John Stirling, elle perdait brutalement son époux, la laissant seule et en deuil.



L’introduction de Michaela, version revisitée du personnage masculin de Michael dans les romans de Julia Quinn, avait déjà suscité des réactions, certains y voyant une volonté claire d’adapter l’histoire vers une romance queer. Un point de vue défendu pas la productrice exécutive Jess Brownell:

«J’ai l’impression que Bridgerton a bâti sa réputation sur son univers inclusif, et il me semblerait injuste que les histoires queer en soient exclues»

Une chose est sûre: en quelques images, Netflix a réussi à remettre Bridgerton au centre des conversations, alors même que la saison 4 vient tout juste d'être diffusée. Et à prouver, une fois de plus, qu’un simple geste peut suffire à faire battre le cœur des fans.