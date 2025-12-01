Avez-vous vu passer Jane Hopper? Si oui, appelez ce numéro! Image: watson

Vous pouvez appeler ce numéro de «Stranger Things» pour de vrai

Vous pouvez appeler la police d’Hawkins grâce à un numéro vu dans un des épisodes de la saison 5 qui cartonne actuellement sur Netflix.



A moins d’avoir passé votre week-end à la montagne, coupé de tout média social, vous n’êtes pas sans savoir que la série la plus pop du moment a repris. Disponibles depuis le 27 novembre 2025, les premiers épisodes de la saison 5 de Stranger Things ont fait exploser les chiffres de Netflix. Et il s’avère que, dans le premier épisode, la production a glissé un easter egg plutôt rigolo.

Attention! Si vous n’avez pas encore vu le premier épisode de la saison 5, intitulé Chapitre un: l’incursion, et que vous ne voulez rien savoir de plus, nous vous invitons à ne pas poursuivre votre lecture.

D'ailleurs, voici ce qu'on en a pensé (et sans spoilers) : «Stranger Things» tient ses promesses

Dans cette première salve d’épisodes, l’héroïne Onze (Eleven en VO), incarnée par Millie Bobby Brown, vit sous le faux nom de Jane Hopper. Des avis de recherche à son effigie ont été disséminés dans la ville; on y trouve un numéro d’urgence à contacter si les citoyens de Hawkins l’aperçoivent.

Et il s’avère que ce numéro — 765-303-2020 — fonctionne réellement, redirigeant vers une boîte vocale dans lequel on peut entendre ce message:

Merci d’avoir contacté le département de police d’Hawkins. Suite au récent tremblement de terre, d’une magnitude de 7.4, Hawkins est actuellement en quarantaine, pour assurer la sécurité de nos habitants. Une équipe d’urgence constituée spécialement pour l’occasion travaille activement, aux côtés du département de police, pour retrouver les personnes disparues. Parmi elles, Jane Hopper est notre priorité. Nous vous conseillons vivement, en tant que citoyen responsable d’Hawkins, de nous assister dans cette volonté de la localiser.»

Si vous souhaitez tenter vous-même l’expérience, c’est évidemment possible, mais cela implique d’appeler les États-Unis avec le supplément de coût que cela comporte. Un clin d’œil plutôt réussi, puisque les premiers chiffres du numéro correspondent à l’indicatif téléphonique de l’État de l’Indiana, là où est censée se trouver la ville fictive de Hawkins, décor principal de la série.

Dans cette saison 5, Onze est une fugitive recherchée par le Dr Kay (Linda Hamilton), la nouvelle scientifique responsable des recherches sur le Monde à l’Envers (The Upside Down en VO). Elle vit cachée et s’entraîne durement aux côtés de son père adoptif Jim Hopper (David Harbor) pour renforcer ses pouvoirs et espérer enfin affronter Vecna, le grand méchant de la série. Pour connaître la suite, il faudra cependant patienter jusqu’au 26 décembre 2025. On sait… c’est long.