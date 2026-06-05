La grande nouveauté de cette édition vient surtout du côté romand de la Sarine. Image: watson

Cette ville est la nouvelle capitale romande de l'infidélité

Le classement des villes où l'on flirte le plus en été selon Ashley Madison, site de rencontres extraconjugales, est tombé. Si Aarau conserve sa couronne, deux villes romandes se hissent sur le podium et bousculent la domination alémanique.

Plus de «Divertissement»

L'été approche, les journées s'allongent, les nuits raccourcissent… Ce qui n'empêche pas certains Suisses de bien profiter de ce que ces courtes nuits ont à offrir.

Comme chaque année, Ashley Madison, la plateforme de rencontres extraconjugales, a publié son classement des villes suisses comptant le plus grand nombre de nouvelles inscriptions rapporté à leur population. Autrement dit, les endroits où les habitants semblent les plus enclins à «passer un bel été», si vous voyez ce que je veux dire.

Et si certaines villes restent fidèles à leur réputation, l'édition 2026 réserve quelques surprises.



La Suisse romande fait une percée remarquée

Pour la énième année consécutive, c'est la ville argovienne d'Aarau qui décroche la 1e place. On ne sait pas ce qu'il y a de particulièrement excitant à Aarau, mais en tout cas, la commune conserve son statut de championne suisse des inscriptions sur Ashley Madison.

La grande nouveauté de cette édition vient surtout du côté romand de la Sarine. Neuchâtel fait une entrée fracassante directement à la 2e place du classement. Une performance suffisamment rare pour être soulignée, d'autant plus que la ville n'apparaissait même pas dans le top 15 l'an dernier.

Juste derrière, Lausanne signe une très belle progression. La capitale vaudoise gagne six places et grimpe du 9e au 3e rang. Entre le lac, les quais d'Ouchy et les terrasses bondées dès les premiers rayons de soleil, les Vaudois semblent avoir trouvé le cadre idéal pour leurs rencontres discrètes.

Genève n'est pas totalement en reste. La cité de Calvin gagne deux places et atteint la 11e position.

Il y a ainsi trois villes romandes qui figurent désormais parmi les onze premières du classement, une progression qui confirme le retour en force de la Suisse romande dans ce palmarès très… particulier.



Les villes alémaniques reculent

Cette percée romande se fait au détriment de plusieurs poids lourds habituels. Zoug et Bâle enregistrent les plus fortes chutes, perdant chacune quatre places. Zurich recule également, tout comme Berne, Saint-Gall, Lucerne et Coire.

Seule exception notable en Suisse alémanique, Wil, quelque part dans le canton de Saint-Gall, qui conserve tranquillement sa dixième place pour la deuxième année consécutive. Bravo à elle.



Les petits nouveaux

Au-delà de Neuchâtel, trois autres villes font leur apparition dans le top 15. Bulle décroche la 13e place, devant Bienne et Thoune, qui ferment la marche.

De quoi montrer que les utilisateurs du site ne se concentrent plus uniquement dans les grands centres urbains mais aussi dans les villes où on n'a pas forcément envie de passer deux semaines de vacances.



Le classement complet:

Aarau (=) Neuchâtel (nouveau) Lausanne (+6) Berne (-1) Saint-Gall (-1) Zoug (-4) Lucerne (-1) Zurich (-3) Coire (-2) Wil (=) Genève (+2) Bâle (-4) Bulle (nouveau) Bienne (nouveau) Thoune (nouveau)

Rappelons toutefois que ce classement est établi à partir du nombre de nouvelles inscriptions enregistrées sur Ashley Madison entre juin 2025 et mai 2026, rapporté à la population de chaque ville. Il ne mesure donc pas l'infidélité réelle des habitants, mais leur présence sur la plateforme.

Certaines communes pourraient donc avoir davantage d'utilisateurs «juste curieux» que de véritables adeptes d'aventures extraconjugales… A l'inverse, les Suisses les plus foufous ne passent peut-être pas par la plateforme pour faire des folies de leurs corps. On les salue.