averses éparses23°
DE | FR
burger
Divertissement
Insolite

Cette reporter a un sang-froid d'enfer

Vidéo: watson

Cette reporter a un sang-froid d'enfer

Le direct d’une reporter américaine a été interrompu par un invité terrifiant. Face à l’impensable, la courageuse journaliste a géré la situation de telle façon que les téléspectateurs sont restés sans voix.
16.07.2026, 20:5716.07.2026, 20:57

Mardi soir en Californie, lors d’un duplex en direct consacré à la canicule, la journaliste Rachel Menitoff a fait face à un invité des plus indésirables. Un énorme cafard volant a grimpé le long de sa poitrine et de son cou sans réussir à déstabiliser son professionnalisme remarquable.

On aurait pu croire à de l'IA, mais non; les plus grands médias américains comme Fox News ou New York Post ont relayé ce fait insolite (et l'existence de cette bestiole d'une taille improbable)

«Loin d'égaler maman»: La fille de Monica Bellucci fait jaser la Toile

L’incident s’est produit le mardi 14 juillet 2026 au soir, alors que la journaliste Rachel Menitoff se trouvait en duplex à Sherman Oaks, un quartier de la vallée de San Fernando à Los Angeles. Elle y animait un point de situation sur la vague de chaleur extrême qui frappe actuellement la région, avec des températures nocturnes peinant à descendre sous la barre des 27 degrés Celsius.

Ironie du sort, ces conditions climatiques étouffantes ont joué un rôle direct dans la scène qui allait suivre. En effet, comme l’a elle-même souligné la journaliste par la suite, les fortes chaleurs ainsi que la puissante lumière des projecteurs des caméras de télévision constituent des conditions idéales qui attirent irrésistiblement ce genre d’insectes nocturnes.

Intrusion en plein direct

Alors que Rachel Menitoff détaillait précisément à l’antenne les risques liés à l’absence de rafraîchissement nocturne, un énorme cafard volant a atterri sur son ventre. Sous les yeux des téléspectateurs, l’insecte répugnant a commencé à grimper lentement sur sa poitrine, avant de poursuivre son chemin sur son cou et de frôler son visage.

La canicule fait craindre un monde sans parmesan

Contre toute attente, la reporter de KTLA 5 n’a montré absolument aucun signe de panique. Elle a continué à débiter ses explications d’une voix parfaitement calme et posée, allant même jusqu’à conserver son sourire professionnel.

Les yeux ont trahi une petite émotion.
Les yeux ont trahi une petite émotion.

L’insecte a fini par sauter sur son microphone avant de s’envoler, permettant à la journaliste de terminer sa séquence sans la moindre interruption. Ce n’est qu’une fois le direct rendu à l’antenne que la pression est retombée: Rachel Menitoff s’est agitée dans tous les sens en tentant de se débarrasser du nuisible dont elle sentait encore le contact.

«Oh là là. Oh, je sens quelque chose»
Rachel Menitoff

Eloges et débats

Dès le lendemain matin, la vidéo est devenue virale, suscitant une pluie de réactions. Les collègues de Rachel Menitoff à la matinale de KTLA 5 ont été les premiers à saluer sa posture. Megan Henderson a ainsi déclaré: «Elle a gardé son sang-froid. Je n’aurais jamais pu continuer». Sur les réseaux sociaux, des confrères d’autres chaînes nationales, à l’instar de Gio Benitez de Good Morning America, ont ironisé sur le fait qu’elle aurait cartonné dans l’émission Fear Factor.

«Voici notre Rachel Menitoff, qui est si professionnelle. Elle a gardé son sang-froid. Je n’aurais jamais pu continuer»
La présentatrice Megan Henderson
«C'est terrifiant! Nous allons tous faire des cauchemars à propos de cafards volants»
Le météorologue Kirk Hawkins

Du côté du public, les téléspectateurs ont exprimé leur immense respect pour son professionnalisme face à une situation qui en aurait fait paniquer plus d’un, certains estimant avec humour qu’elle méritait amplement «sa prime de Noël.»

«J'ai déjà vu ma femme faire un bond de près de deux mètres à la simple vue d'un insecte, surtout un gros comme celui-là. Elle a vraiment bien réagi»
Un internaute
«J'aurais complètement paniqué. La prochaine fois… oubliez le public de la télévision en direct… ils comprendront tous»

Cependant, les images ont également pris une tournure plus politique et locale.

Voici ce que font les serpents suisses pendant la canicule

Des commentateurs conservateurs et d’anciens candidats à la mairie ont profité de la viralité de l'extrait pour dénoncer l’insalubrité croissante des rues de Los Angeles. Ils ont ciblé l’administration de la maire Karen Bass ainsi que des élus locaux, déplorant qu’une telle prolifération de nuisibles survienne au beau milieu de zones résidentielles aisées.

(jod)

Vidéo: watson
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Moby est toujours vivant
Moby est toujours vivant
de Sainath Bovay
Paléo et la marque d&#039;Orelsan sortent une collab&#039; exclusive
Paléo et la marque d'Orelsan sortent une collab' exclusive
de Sainath Bovay
Justin et Hailey Bieber s&#039;offrent une folie suisse à 12 millions
Justin et Hailey Bieber s'offrent une folie suisse à 12 millions
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Voici les meilleures positions sexuelles par temps de canicule
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Tom Holland se fait recaler par sa femme
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Olivia Rodrigo lance un festival de musique très spécial
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
- La fille de Monica Bellucci fait ses premiers pas pour Dolce&Gabbana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi Taylor Swift doit beaucoup d'argent à la ville de New York
Taylor Swift a versé 160 000 dollars à la ville de New York pour couvrir les frais policiers et logistiques liés à son mariage au Madison Square Garden, a révélé vendredi le maire Zohran Mamdani.
Le maire de New York Zohran Mamdani a révélé vendredi que Taylor Swift avait déboursé 160 000 dollars auprès de la ville pour les coûts, notamment policiers, induits par son mariage, la semaine dernière au Madison Square Garden.
L’article