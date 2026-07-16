Vidéo: watson

Cette reporter a un sang-froid d'enfer

Le direct d’une reporter américaine a été interrompu par un invité terrifiant. Face à l’impensable, la courageuse journaliste a géré la situation de telle façon que les téléspectateurs sont restés sans voix.

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Mardi soir en Californie, lors d’un duplex en direct consacré à la canicule, la journaliste Rachel Menitoff a fait face à un invité des plus indésirables. Un énorme cafard volant a grimpé le long de sa poitrine et de son cou sans réussir à déstabiliser son professionnalisme remarquable.

On aurait pu croire à de l'IA, mais non; les plus grands médias américains comme Fox News ou New York Post ont relayé ce fait insolite (et l'existence de cette bestiole d'une taille improbable)

L’incident s’est produit le mardi 14 juillet 2026 au soir, alors que la journaliste Rachel Menitoff se trouvait en duplex à Sherman Oaks, un quartier de la vallée de San Fernando à Los Angeles. Elle y animait un point de situation sur la vague de chaleur extrême qui frappe actuellement la région, avec des températures nocturnes peinant à descendre sous la barre des 27 degrés Celsius.

Ironie du sort, ces conditions climatiques étouffantes ont joué un rôle direct dans la scène qui allait suivre. En effet, comme l’a elle-même souligné la journaliste par la suite, les fortes chaleurs ainsi que la puissante lumière des projecteurs des caméras de télévision constituent des conditions idéales qui attirent irrésistiblement ce genre d’insectes nocturnes.

Intrusion en plein direct

Alors que Rachel Menitoff détaillait précisément à l’antenne les risques liés à l’absence de rafraîchissement nocturne, un énorme cafard volant a atterri sur son ventre. Sous les yeux des téléspectateurs, l’insecte répugnant a commencé à grimper lentement sur sa poitrine, avant de poursuivre son chemin sur son cou et de frôler son visage.

Contre toute attente, la reporter de KTLA 5 n’a montré absolument aucun signe de panique. Elle a continué à débiter ses explications d’une voix parfaitement calme et posée, allant même jusqu’à conserver son sourire professionnel.

Les yeux ont trahi une petite émotion.

L’insecte a fini par sauter sur son microphone avant de s’envoler, permettant à la journaliste de terminer sa séquence sans la moindre interruption. Ce n’est qu’une fois le direct rendu à l’antenne que la pression est retombée: Rachel Menitoff s’est agitée dans tous les sens en tentant de se débarrasser du nuisible dont elle sentait encore le contact.

«Oh là là. Oh, je sens quelque chose» Rachel Menitoff

Eloges et débats

Dès le lendemain matin, la vidéo est devenue virale, suscitant une pluie de réactions. Les collègues de Rachel Menitoff à la matinale de KTLA 5 ont été les premiers à saluer sa posture. Megan Henderson a ainsi déclaré: «Elle a gardé son sang-froid. Je n’aurais jamais pu continuer». Sur les réseaux sociaux, des confrères d’autres chaînes nationales, à l’instar de Gio Benitez de Good Morning America, ont ironisé sur le fait qu’elle aurait cartonné dans l’émission Fear Factor.

«Voici notre Rachel Menitoff, qui est si professionnelle. Elle a gardé son sang-froid. Je n’aurais jamais pu continuer» La présentatrice Megan Henderson

«C'est terrifiant! Nous allons tous faire des cauchemars à propos de cafards volants» Le météorologue Kirk Hawkins

Du côté du public, les téléspectateurs ont exprimé leur immense respect pour son professionnalisme face à une situation qui en aurait fait paniquer plus d’un, certains estimant avec humour qu’elle méritait amplement «sa prime de Noël.»

«J'ai déjà vu ma femme faire un bond de près de deux mètres à la simple vue d'un insecte, surtout un gros comme celui-là. Elle a vraiment bien réagi» Un internaute

«J'aurais complètement paniqué. La prochaine fois… oubliez le public de la télévision en direct… ils comprendront tous»

Cependant, les images ont également pris une tournure plus politique et locale.

Des commentateurs conservateurs et d’anciens candidats à la mairie ont profité de la viralité de l'extrait pour dénoncer l’insalubrité croissante des rues de Los Angeles. Ils ont ciblé l’administration de la maire Karen Bass ainsi que des élus locaux, déplorant qu’une telle prolifération de nuisibles survienne au beau milieu de zones résidentielles aisées.

(jod)