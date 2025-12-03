Cette ville romande est la championne des aventures extra-conjugales

Elle débarque dans le classement et se retrouve directement à la première place. Image: watson

Cette ville romande est la plus «coquine» de Suisse

Un classement dévoile où les aventures extra-conjugales fleurissent le plus en Suisse. La première place est détenue par une ville romande, et pas celle à laquelle on penserait spontanément quand il s'agit de faire des folies de son corps...

L'hiver, c’est la saison des chocolats chauds, des films en training et des marathons de séries à deux... Mais pas uniquement. Car en Suisse, quand le thermomètre descend, autre chose monte. Calmez-vous, on parle du nombre d’inscriptions sur les sites de rencontres discrètes. Et pas qu’un peu.

Ainsi, Ashley Madison observe ville par ville, sur la base du nombre d'inscriptions en novembre 2025 (mesuré selon le nombre d’habitants de chaque ville) où l’adultère connaît ses pics saisonniers. Résultat: un top 10 des villes suisses les plus «coquines» en hiver, entre habitudes bien installées, surprises régionales et petits crashs d’ego urbains.

Trois villes romandes se sont hissées dans ce classement et l'une d'elles prend même la première place.

Ça chauffe en Romandie

Longtemps en retrait, Lausanne signe une vraie remontada cette année. 8ᵉ l’an dernier, la capitale vaudoise grimpe à la 4ᵉ place, s’offrant ainsi un joli bond dans le classement. Lac, terrasses, soirées «juste un verre au marché de Noël»… Lausanne assume de plus en plus son statut de ville qui flirte.

Plus bas, Genève, pourtant si internationale, déçoit un peu. Conseil des droits de l’homme, ONG, diplomatie… mais visiblement peu d’énergie pour les scandales d’oreiller. Elle était à la 9e place l’an dernier, elle reste à la 9e place en 2025. Au moins, elle est constante.

Jusqu’ici, rien de vraiment étonnant pour la Romandie. Des grandes villes lémaniques, des pôles économiques… Mais la première place, elle, étonne. Ce n’est ni Zurich, ni Genève, ni Lausanne. Ce n’est pas une métropole. C’est… Neuchâtel.

Petite ville tranquille au bord du lac, connue pour son calme, ses rues paisibles et ses industries plus que pour ses dramas amoureux. Et pourtant, cette année, elle terrasse tout le monde. Neuchâtel devient la capitale suisse des aventures hivernales. La ville la plus sage en surface, la plus brûlante sous la couette?

Le classement complet:

Neuchâtel Berne Saint-Gall Lausanne Zoug Zurich Coire Lucerne Genève Bâle

La Suisse alémanique s’en sort bien

Sans grand étonnement, en dehors de la première marche du podium, les villes alémaniques trustent le haut du classement. Berne confirme sa réputation de fausse sage: sous ses arcades classées et son allure bourgeoise un peu molle, la capitale montre qu’elle sait aussi s’encanailler; elle prend cette année la deuxième place, contre la troisième l'année dernière. Saint-Gall suit de près. Discrète, presque timide en apparence, mais visiblement très active dès qu’il s’agit d’échanges privés.

Dans la foulée, Zoug prend la 5e place. Est-ce les primes d’assurance si basses qui donnent envie de faire des folies de son corps? Zurich, en revanche n’impressionne pas avec sa 6e place. La plus grande ville du pays, d’ordinaire capitale de tout et n’importe quoi, n’est pas d’humeur à s’encanailler cette année. Trop de travail? Trop de stress?

Dans la deuxième moitié du tableau, quelques outsiders s’invitent. Coire se faufile en 7e position. Lucerne suit, à la 8e position. Ses ponts en bois et ses lacs gelés semblent inspirer quelques écarts. Chacun ses kinks. Et c’est Bâle qui ferme la marche. Ville culturelle par excellence, mais moins vibrante côté pulsions cet hiver.