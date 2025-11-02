Qu’on s’aime à deux, en cachette ou qu’on tourne la page, la proximité émotionnelle a toujours un coût. Image: watson

Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse

En Suisse, mieux vaut avoir une aventure qu’un avocat: selon une étude du site de rencontres extraconjugales Ashley Madison, divorcer coûte près de quatre fois plus cher qu’entretenir une liaison. La relation ouverte, elle, se situe entre les deux, mais pas si loin du tarif de l'adultère. On fait le point.

Plus de «Suisse»

C’est un constat aussi croustillant qu’un secret bien gardé: en Suisse, divorcer coûte près de quatre fois plus cher que tromper. Selon une étude d’Ashley Madison réalisée auprès de 2404 de ses membres en juillet dernier, le prix d’un divorce s’élève en moyenne à 64 205 francs par an.

Une liaison cachée, elle, ne dépasserait pas 16 872 francs, hôtels et cadeaux compris, souligne le site de rencontres pour personnes mariées. Et si l’on pousse la transparence jusqu’à la non-monogamie assumée, la note est plus élevée que l’histoire secrète, mais reste bien plus douce qu’un divorce: 22 982 francs.

Autrement dit: sur le plan financier, l’infidélité ou la relation ouverte seraient de meilleures affaires que de divorcer.

Le divorce, ce gouffre sentimental et économique

Le divorce permet certes de faire table rase, mais il coûte une fortune. Entre la recherche d’un nouveau logement, les meubles à racheter, les vacances pour «se retrouver» (à pleurer sur un transat en sirotant un énième cocktail dans un affreux all-inclusive) et la thérapie pour «aller mieux», la facture annuelle grimpe vite à plus de 64 000 francs, dont 17 000 rien que pour le bien-être personnel (fitness, voyages, soins, psy…).

A l’inverse, tromper s’apparente à un luxe plus… abordable. C’est cynique, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes: selon l’enquête menée par Ashley Madison, entre repas discrets, cadeaux «juste parce que» et nuits d’hôtel, une liaison secrète coûte en moyenne 16 872 francs par an. Un budget conséquent, mais qui reste très loin du gouffre financier d’un divorce.

Et si la liaison est découverte? Eh bien… retour à la case départ, ou la case de fin en l’occurrence: celle du divorce.

Le couple libre, version économique du grand amour?

Le site de rencontres note qu’un nombre croissant de couples suisses s’orientent vers le couple libre, ce qu’elle appelle la non-monogamie accordée (NMA). Pour le dire clairement, tout le monde est au courant, et tout le monde est d’accord.

Cette formule, plus honnête et plus structurée que l’infidélité, coûterait environ 22 982 francs par an. Pas donnée, mais au moins, pas de frais d’avocat ni de crise existentielle (a priori).

L’étude suggère aussi que ces relations ouvertes seraient plus stables émotionnellement: on communique davantage, on évite les doubles vies et on (s’)épargne quelques séances chez un psy.