image: shutterstock / watson

Quel est, selon vous, le plus important pour une bonne relation sexuelle?

Question posée par «Inconnu»

Chère communauté,

Je vis depuis peu dans une relation sérieuse. Au début, le sexe n'était pas super. Il nous a fallu un peu de temps pour nous «trouver». Mais honnêtement, même maintenant, je dois dire que notre vie sexuelle n'est pas forcément ce que je qualifierais de «bonne». Nous sommes à peine dans la phase dite de lune de miel (six mois), et nous ne faisons déjà plus l'amour que toutes les deux ou trois semaines. Alors que nous nous voyons au moins trois fois par semaine.

Dois-je conclure que c'est parce je n'apprécie pas particulièrement le sexe? Si oui, je ne sais pas comment «améliorer» les choses. Nous n'aimons pas les mêmes positions et le rythme de chacun ne convient pas vraiment à l'autre non plus... C'est parfois même plus une «tâche à remplir» qu'un vrai moment de laisser-aller durant lequel on pourrait profiter. Je ne sais pas comment faire pour que ce soit simple entre nous. L'un d'entre vous a-t-il des conseils à me donner? Et quelle est, selon vous, le plus important dans une bonne relation sexuelle? Est-ce que ma situation n'est finalement peut-être pas si grave et s'améliorera avec le temps ou quelque chose comme ça?

Merci pour vos réponses...

