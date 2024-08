Avouez, vous lisez cet article juste pour regarder les dessins. shutterstock

5 positions du Kamasutra que vous n'êtes pas capable de réaliser

Les positions du Kamasutra, c'est comme les recettes sur Instagram: vous les regardez, mais jamais vous ne les reproduisez. A l'occasion de la journée du sexe, on vous en présente cinq à ne surtout pas essayer à la maison.

Il existe 64 (ou 84 selon les écoles) positions sexuelles du Kamasutra, l'art amoureux indien. Mais sur ces 64 positions, certaines s'apparentent à des prises de catch. Aujourd'hui 23 août, à l'occasion de la journée du sexe, on vous décrypte 5 de ces positions que seule la troupe du Cirque du Soleil pourrait reproduire.

La Balance Act

Rien que le nom fait peur. Vous vous dites probablement que cette position demande d'avoir de l'équilibre? Vous avez raison. Mais pas seulement. Il faut aussi de la force.

Sans compter que la phase d'installation est casse-gueule. Et même si vous arrivez jusqu'à la pénétration, faut-il encore être excité. Perso, je suis crevée rien qu'en regardant ce dessin.

Messieurs, évitez de vous enfiler une choucroute juste avant.

Une autre position que vous n'essayerez jamais?

L'union suspendue

Comme vous vous en doutez, cette position suppose que la femme soit suspendue en l'air comme si The Floor is Lava. Heureusement que monsieur va à la salle pour développer ces gros muscles qui soulèveront les 50 kilos de madame (pas plus selon l'illustration ci-dessous). La femme a ses pieds dans les mains de monsieur comme s'il s'agissait d'étriers et Hu! Cheval!

Tagada! Tagada!

Le petit pont

Si vous êtes en couple, regardez l'image ci-dessous et imaginez vous et votre partenaire tenter cette position. Vous allez probablement rire. Même sur le dessin, ils ont l'air de galérer. Le petit pont s'adresse aux gens qui font du yoga tous les matins et aux gens possédés par le diable dans les films (vous savez, ceux qui vous courent après en marchant à l'envers). Ah bon? Ça vous a refroidi?

L'impératrice

Dans cette position, il n'est pas question de porter qui que ce soit. Ouf! Un peu de répit. Les deux partenaires sont au sol, sauf que l'un d'eux, l'homme en l'occurrence, écrase la femme. Si vous êtes souple comme une brique, cette acrobatie est à éviter.

On espère que les pieds de monsieur sur l'illustration sont propres. shutterstock

Le clou

C'est une position très animale qui oblige la femme à faire tenir ses jambes en chandelle. Typiquement le genre de position qu'on a envie d'essayer un vendredi soir après une semaine de boulot ou après un samedi soir trop arrosé.

Vous êtes impressionné par la qualité de ce dessin, n'est-ce pas? Chez watson, à défaut d'avoir un graphiste, nous avons des banques d'images. Image: Shutterstock

