On sait ce que les Suisses aiment en matière de sexe

A l'occasion de la journée du sexe qui aura lieu ce vendredi 23 août, un sex-shop en ligne a mené une étude sur les pratiques sexuelles des Suisses. Certains résultats sont étonnants.

Demain 23 août, c'est la journée nationale du sexe. A ne pas confondre avec la journée mondiale de l'orgasme qui a lieu le jour du solstice d'hiver et la journée internationale de la masturbation qui a lieu le 7 mai.

D'après un sondage mené sur 1000 personnes par le sex-shop en ligne zurichois Amorana, contrairement aux pandas, les Suisses aiment le sexe. 70% des personnes interrogées disent avoir une libido assez élevée, voire très élevée.

Ok, mais encore? Qu'est-ce qui les émoustille ces p'tits Suisses?

Si les Suisses aiment prendre des chemins balisés quand il s'agit de faire de la rando, ce n'est pas le cas en matière de sexe. Ils aiment même le off-road: 35,7% ont essayé le sexe anal et 21,9% aimeraient expérimenter cette pratique. L'étude va jusqu'à dire que:

«La Suisse est championne du monde dans cette discipline comparée à d’autres pays» Nous sommes si fiers de faire partie de ce beau pays.

Les Helvètes sont aussi ouverts à tester le plan à trois. 29,8% des personnes interrogées aimeraient l'essayer. Les pratiques BDSM titillent également la curiosité des Suisses: 26,7 % des personnes interrogées souhaiteraient se faire dominer ou être dominé (l'étude ne va pas si loin). Mais cette pratique est un peu plus populaire chez les femmes: 29,4 % l'ont déjà essayé, alors que seulement 24 % des hommes la pratiquent déjà.

Une autre fierté nationale:

Un autre résultat intéressant, mais un peu moins excitant, concerne la simulation d'orgasme: 36,2 % des femmes affirment faire parfois semblant (12,4 % même constamment), contre seulement 24,2 % de l'ensemble des personnes interrogées. Les raisons sont connues: la peur de blesser son partenaire (42,6 %) et le manque de stimulation (37,8 %).

En règle générale, seuls 43,8 % des personnes interrogées sont satisfaites ou très satisfaites de leur vie sexuelle, tandis que 15,7 % sont plutôt insatisfaites et 12,2 % sont même insatisfaites à très insatisfaites. Et ceci est lié au stress et à la fatigue (30,1 %) ou encore au manque de lien émotionnel (25,8 %). Un quart des personnes interrogées s'ennuient et manquent d'enthousiasme dans leur vie amoureuse.

Communiquer sur ses besoins sexuels semble également être un défi, puisque 22 % des personnes interrogées ont du mal à dire clairement ce qu'elles aiment. Un autre problème important est l’image corporelle: 22,2 % ont des problèmes de confiance en eux et d’image corporelle, ce qui affecte leur satisfaction sexuelle. Un problème d'autant plus important à l'heure des réseaux sociaux et dans une époque où nous nous comparons sans cesse.

