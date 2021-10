OK, il fait nuit à 15h, mais qu'est-ce qui vous déprime le plus? 😒

Dans la vie de tous les jours

Le mois de novembre L’année 2021 Le boulot Ne pas avoir de boulot La vie Le voisin qui a déjà déballé ses décos de Noël Les gens qui dépriment Les gens qui me disent qu’ils dépriment Les médias qui me rappellent que les gens dépriment Les gens Bah, j'adore la pluie et je suis hyper heureux, c'est quoi le délire?