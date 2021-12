Admirez ce magnifique montage. Image: shutterstock/watson

sondage

Vous allez à la montagne en Range Rover! Les résultats de notre sondage sur le ski

Watson vous a sollicités pour vous demander comment vous passiez vos vacances à la montagne et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas à plaindre.

Mardi 15 décembre, watson vous a demandé comment vous passiez vos vacances au ski. Et il faut dire que pour certaines questions, les résultats sont très serrés!

Les questions et le détail des chiffres, c'est par ici!👇

Sans plus attendre, les résultats!

La station de ski

Grosse surprise sur la première question concernant votre station de ski de prédilection. C'est Zermatt qui gagne avec 23%, talonné par Verbier à 17% et Zinal 14%. Vous prouvez que vous êtes des personnes qui aiment skier et que vous avez du pouvoir d'achat (team riche!).

Votre point de chute

Une fois de plus, la vie va bien pour vous. Vous êtes 34% à crécher au chalet familial. Alors soit vous êtes des Tanguy, soit vous pesez dans le game. A noter que personne n'a voté pour le Village Club.

Parlons un peu sport

Chers lecteurs, vous aimez le ski! Mais ça ne signifie pas forcément que vous êtes très sportifs. La peau de phoque ne récolte qu'un timide 11% et le télémark 2%. Eh ouais, c'est quand même rudement difficile ce truc avec la chaussure pas accrochée au ski.

Image: giphy

La marque de votre combi

Alors là, vous me surprenez. Vous aimez le ski mais vous êtes une majorité à ne pas connaître la marque de votre veste ou de votre pantalon. Vous êtes 49% à avoir voté «J'en sais rien, Ochsner Sport?» A noter que depuis le début du sondage, il n'y a qu'une personne qui a voté pour Megève et qui skie avec une combinaison Fusalp. Si cette personne nous lit, j'aimerais beaucoup la rencontrer.

Vous êtes comme ça chez Ochsner:

giphy

La bouffe sur les pistes

Quand vous skiez, vous faites simple. Vous êtes 42% à manger au resto-cantine. On notera tout de même les 12% qui aiment s'ambiancer dans des restos fancy avec de la musique, qui dès 15 heures se transforment en boîte de nuit. Qui sommes-nous pour juger?

L'after ski

Quand il est question de picoler, c'est au pub que vous le faites (40%). Il y a quand même 37% des gens qui préfèrent boire un chocolat chaud en regardant TF1. Vous êtes trop mignons.

Image: giphy

Le repas du soir

C'est la fondue qui gagne ce combat (41%) suivie de près par par la raclette (obviously). Il y a quand même 5% qui considèrent que «rien ne vaut quelques huîtres». Les gens simples, on les adore.

Si ce n'est pas encore fait👇

La neige

Je vous ai demandé: «qu'est-ce que vous faites si vous vous réveillez et qu'il neige des flocons gros comme des pizzas?» Les résultats sont serrés. Ça se joue entre la flemmardise (vous êtes 38% à vous recoucher) et le ski (vous êtes 42% à sauter dans une télécabine).

Image: giphy

Le look de ville

Sans grande surprise, vous êtes une majorité (47%) à porter des Sorel aux pieds et une Woolrich. Bien sûr, ce n'est pas exactement ce que vous portez mais ça se rapproche plus de votre style que les Moon Boots et le manteau de fourrure (qui obtient quand même 7%).

La fête!!!

Vous l'aimez simple, avec des potes au chalet (68%). Seuls 7% ont une table en boîte et 23% nous font croire qu'ils se lèvent tôt pour faire une montée en peau. C'est impossible car vous êtes beaucoup moins à avoir voté pour la peau de phoque comme sport des neiges. Je vois tout :)))

Votre moyen de transport

On oscille entre la team pauvre (39% sont montés à la montagne avec un pote qui a une petite Opel) et la team riche (40% sont montés en Range Rover). Mais on a surtout 5% qui ont voté «hélico». C'est cohérent avec les résultats de Gstaad, Fusalp et la table en boîte. La chance!

A bientôt pour un nouveau sondage! N'hésitez pas à proposer vos idées dans les commentaires.

