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Mondial 2026: les stars annoncées pour la cérémonie de clôture

Tom Cruise, Madonna et Justin Bieber seront-ils vraiment de la partie? Le spectacle promet d'être épique.
Tom Cruise, Madonna et Justin Bieber seront-ils vraiment de la partie? Le spectacle promet d'être épique. images: getty

Voici les stars qui vont se produire lors de la finale du Mondial

La FIFA a dévoilé le programme de la finale du 19 juillet au MetLife Stadium. En plus de la cérémonie de clôture, le match accueillera pour la première fois un concert à la mi-temps.
17.07.2026, 05:3117.07.2026, 05:31

La Coupe du monde de football 2026 se termine ce dimanche 19 juillet après six semaines de compétition, 104 matchs et la participation de 48 équipes à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique. Avant le coup d’envoi de la finale, une cérémonie de clôture est programmée à 19h30, au MetLife Stadium de New York.

La fédération américaine de football a annoncé que le rappeur et chanteur Post Malone serait la tête d'affiche de ce spectacle, organisé 90 minutes avant le match.

L’acteur Tom Cruise y fera une «apparition spéciale», après s'être récemment illustré lors de la clôture des Jeux olympiques de Paris. Le streamer américain IShowSpeed, qui a retransmis plusieurs matchs durant le tournoi, participera également à l'événement. De son côté, Jennifer Hudson, détentrice du titre d'EGOT (Emmy, Grammy, Oscar et Tony), interprétera l’hymne national américain.

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Le programme intègre d'autres artistes internationaux : le chanteur britannique Robbie Williams, ancien membre du groupe Take That, la chanteuse italienne Laura Pausini, qui a chanté pour l'ouverture des JO de Milan-Cortina en février, ainsi que Nicole Scherzinger, lauréate d'un Tony Award et ancienne membre des Pussycat Dolls.

La production de l’événement est confiée à Balich Wonder Studio, sous la direction de Marco Balich, qui avait déjà organisé les cérémonies de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Selon Heimo Schirgi, directeur général de la Coupe du monde, ce show vise à «célébrer le parcours inoubliable des 48 équipes» à travers les 16 villes hôtes, afin de refermer le chapitre de ce tournoi avant de couronner le nouveau champion.

Un show de mi-temps inspiré du Super Bowl

Pour la première fois de l'histoire du tournoi, la finale accueillera un spectacle de mi-temps directement inspiré du modèle du Super Bowl américain. D’après les détails publiés sur le site officiel de la FIFA, cette performance de 11 minutes s'annonce particulièrement dense, tant par son casting que par son ambition caritative.

Placé sous la direction artistique de Chris Martin, leader de Coldplay, ce show de mi-temps pourrait associer des figures majeures de la pop et de la scène internationale:

  • Justin Bieber devrait rejoindre l’affiche aux côtés de Madonna, Shakira et du groupe sud-coréen BTS.
  • L’artiste nigérian Burna Boy sera de la partie pour interpréter notamment le titre Dai Dai en duo avec Shakira.
  • Le chef d'orchestre vénézuélien Gustavo Dudamel, directeur musical de l'Orchestre philharmonique de New York, participera également à la prestation.
  • La chorale américaine PS 22 Chorus accompagnera le groupe Coldplay sur scène.
  • Des personnages de Sesame Street et des Muppets feront une apparition pour appuyer le thème de l'enfance et de l'apprentissage.
  • La production de cette séquence est assurée par Global Citizen, en partenariat avec Live Nation et Done + Dusted.

Projets éducatifs

Au-delà du divertissement, ce spectacle sert de plateforme de mobilisation pour le Fonds mondial de la FIFA et Global Citizen pour l'éducation. Cette initiative a pour but de lever 100 millions de dollars afin d'améliorer l'accès à l'instruction et à la pratique du sport pour les enfants issus de communautés défavorisées à travers le monde.

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Actuellement, plus de 50 millions de dollars ont déjà été collectés. Ce financement est notamment alimenté par le prélèvement d'un dollar américain sur chaque billet vendu pour les rencontres de cette Coupe du monde 2026.

(jod)

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