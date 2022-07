Les festivaliers au concert d'Anitta au Montreux Jazz Festival, le 4 juillet 2022. Image: keystone

Sondage

Votre avis sur les festivals en Suisse? Voici vos réponses 👇

Les festivaliers ont du choix cet été, après deux ans de pandémie. Nous avons voulu savoir ce que vous pensiez de ces événements phares de l'été. Découvrez les résultats de notre sondage!

Les fortes chaleurs et les vacances ne sont pas les seules caractéristiques de la saison estivale. Les festivals sont presque une institution en Suisse: il y en a de partout et pour tous les goûts. Nous vous avons demandé votre avis sur la question, et voici ce que vous nous avez répondu.

La majorité d'entre vous se réjouit et espère pouvoir s'y rendre aussi souvent que possible! En revanche:

En deuxième position, vous pensez que les festivals sont sympa mais sans plus 🧐

Image: watson

Et si vous deviez choisir, c'est vers des festivals vaudois que votre choix se porterait.

Le Paléo Festival en première position, suivi du Montreux Jazz 🎶

Image: watson

Par contre, en termes de tenues, on est loin des looks de Coachella. Vous faites pratique: on est là pour danser, boire et manger!

Seulement 3% d'entre vous ont prévu des outfits qui méritent de se retrouver sur Instagram.

La nourriture aussi est très importante pour la majorité des festivaliers. Vous avez raison: pourquoi se priver? Il faut tout goûter!

On félicite également les 29% qui ne boivent que de la bière. Santé! 🍻

Quel serait votre festival de rêve? Glastonbury en Angleterre est le grand gagnant!

Il y en a une qui va être contente.

Personne en revanche n'est motivé par le Fyre Festival? Dommage.