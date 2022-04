Image: keystone / watson

Arnold Schwarzenegger anime un championnat... de claques

Bodybuilder, acteur, gouverneur de l'Etat de Californie, animateur de concours de grosses tatanes dans la tronche... A n'en pas douter, l'homme est pluriel.

Qui mieux que Terminator pour animer le «Slap Fighting Championship»? C'est aussi ce qu'ont dû se dire les organisateurs de ce concours de torgnoles dans la face. Ils ont également fait appel à Logan Paul, un youtubeur et boxeur américain de 27 ans. Mais revenons à Schwarzy, puisque c'est lui qui est au cœur de l'événement, qui porte même son nom: cette étonnante exhibition de claques dans la bobine fait partie du «Arnold Sports Festival», une sorte de grosse kermesse du combat et du culturisme, apparemment assez reconnue dans son genre aux Etats-Unis, et qui met en lumière de nombreuses disciplines depuis 1989.

Il a l'air frêle à côté de cette armoire à glace.

Parmi les événements, qui s'appellent notamment «Arnold Expo», «Arnold Classic» ou encore «Arnold Showcase», retransmis en direct sur le «Arnold Sports Network», on trouve aussi le fameux «Arnold Slap Fighting Championship». Le concours de tapettes dans la bobinette s'est déroulé le 5 mars dernier. On a pu y admirer des colosses aux parpaings à la place des mains qui s'entraînent en soulevant des pneus de tracteur et en cassant de la pastèque.

Comme vous pouvez le voir de vos yeux ébahis:

Pour les grands fans de tartes dans la tronche, je vous ai trouvé la retransmission d'un direct de plus d'une heure. Ça peut sembler long, mais regarder des gens se coller des baffes, ça passe vite. On y voit des femmes qui se mettent des gifles en souriant, des messieurs avec la veine du front qui palpite, des nounours qui prennent des airs de pitbulls... Et bien entendu Arnold Schwarzenegger, assis sagement sur une chaise, qui «anime» d'une manière très (trop) calme les combats, pendant qu'un type hurle dans son micro façon forain blasé qui appuie pour la 4968ème fois sur le bouton pour lancer son Manège De La Mort Qui Tue.

C'est parti pour une heure de tatanes, ouaiiis!

On aurait aimé voir Terminator distribuer des châtaignes lui aussi, mais on se contentera de regarder des professionnels s'en mettre. A ne pas reproduire à la maison.

Pour assister au prochain festival en live et voir des culturistes aux cuisses lustrées soulever de la fonte ou des demi-géants se chatouiller la mâchoire parmi, rendez-vous à Colombus dans l'Ohio du 2 au 5 mars 2023. Yay!

