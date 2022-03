25 sosies repérés dans le public des matchs de hockey

Les sosies des stars ou de personnages connus dans le public, c'est un grand classique. Et c'est souvent très bien trouvé.

Merveilles et autres bains de friture: vive le carnaval!

Will Smith annonce une suite pour «I Am Legend»

Plus de «Divertissement»

Valérie Pécresse, cette mine d'or de tweets et de mèmes

La Liberté publie le discours de Poutine et les dents grincent

Les plus lus

Cet acteur qui a marqué votre jeunesse s'est marié en secret

Josh Hartnett, vedette du succès commercial Pearl Harbour, aurait passé la bague au doigt de sa petite amie de longue date Tamsin Egerton. Et ceci, dans la plus grande discrétion.

On n'avait plus entendu parler de lui depuis 20 ans. Josh Hartnett, révélé au grand public par le film Pearl Arbor (2001), se serait marié avec la modèle et actrice anglaise Tamsin Egerton. C'est une information qu'un proche du couple aurait confirmé au Sun samedi.