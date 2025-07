Cette occasion, la plus belle du soir côté helvétique, a fait naître les espoirs les plus fous dans les travées du Wankdorf. Mais ces espoirs n'ont duré que quelques minutes, l'Espagne trouvant finalement la faille dans le verrou suisse grâce à l'entrante Athenea del Castillo (66e).

Les Suissesses ont lutté, mais elles ont fini par céder. Face aux championnes du monde, grandes favorites de la compétition, Lia Wälti et ses coéquipières ont joué avec le même état d'esprit qui leur avait permis de franchir la phase de groupes. Elles ont défendu corps et âme, ont tout tenté en contre-attaque, mais ont dû s'avouer vaincues face à une Roja impressionnante.

Le ras-le-bol des organisateurs du Tour: «Ça ne peut pas durer»

Ni attaque, ni duel haletant entre le peloton et l’échappée: cela fait plusieurs années que les étapes de plaine du Tour de France ne sont plus qu’un simple défilé. Les organisateurs en ont assez et l’assurent: il n’y aura plus d’étapes dites «de sprinteurs» à terme.

Le Français Thierry Gouvenou est un homme sollicité. La preuve: la presse se l’est arraché en première semaine du Tour de France.