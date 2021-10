Divertissement

Sport

Vidéo: on a testé le lancer de hache à Crissier, à Lausanne



Vidéo: watson

On a lancé des haches à Crissier et maintenant on veut partir au Canada 🪓

Marie-Adèle et Margaux, toujours au taquet pour tester des activités étonnantes, ont enfilé leur chemise de bûcheron pour aller lancer des haches à Crisser (VD). L'une d'elle y a carrément laissé sa chemise.

Vous aimez le Canada, les chemises à carreaux et les haches? Margaux et Marie-Adèle sont allées non pas dans la Belle Province mais à Crissier, près de Lausanne, pour tester le noble art du lancer de hache.

Chez Axers, les deux neo-bûcheronnes se sont découvert une passion pour les objets lourds et tranchants...

Vidéo: watson

C'est lors d'un séjour au Canada que Jason est tombé amoureux du lancer de hache, parce que là-bas, c'est comme aller au bowling (c'est Jason qui le dit). Après avoir ramené le concept dans ses valises, il a ouvert Axers en mai 2021.

Pour tester vous aussi, rendez-vous à Crissier, Chemin des Lentillières 5G!

