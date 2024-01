Bébé Yoda ne sait dire qu'un seul mot: «Patoo!». Image: Lucasfilm

Comment Baby Yoda a sauvé «Star Wars»

Le bébé le plus célèbre de la galaxie va voir ses aventures portées au cinéma. Mais comment ce petit personnage si mignon est-il devenu le meilleur élément de la franchise Star Wars ?

Après quelques rumeurs, Disney a officialisé un film basé autour de sa série phare The Mandalorian, alors même que la saison 4 est à peine entrée en production. Comme annoncé sur le site officiel de Star Wars, ce prochain film intitulé The Mandalorian and Grogu servira de point d'orgue aux aventures de l'inséparable duo. Réalisé par Jon Favreau (Iron Man), créateur de la série originale, le film est également produit par Dave Filoni (The Clone Wars, Ahsoka) devenu désormais chef de file de toute la franchise Star Wars. Cet ancien animateur connait l'univers comme sa poche. Il est celui derrière les séries animées The Clone Wars et Rebels, créant au passage Ahsoka, un personnage féminin devenu ultra-populaire et ayant eu droit à sa propre série cette année.

Le premier dessin préparatoire du film centré sur le Mandalorien et Grogu. Image: Lucasfilm

Bien que l'intrigue de ce prochain opus de la saga soit encore entourée de mystère, elle promet de s'inscrire dans le sillage des événements de The Mandalorian dont la saison 3 était diffusée en mars dernier sur la plateforme de streaming Disney+. Outre The Mandalorian and Grogu, d'autres longs-métrages Star Wars réalisés par Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold (Le Mans 66) et Dave Filoni sont également prévus et actuellement en préproduction.

Il s'appelle Grogu

Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien ce petit personnage vert qui, tenu secret durant toute la production de The Mandalorian, a su attendrir les fans de la planète entière. Un bébé âgé de 50 ans qui s'est vu immédiatement propulser au rang d'icône pop. Disney en a d'ailleurs profité pour vendre des produits dérivés par palettes entières.

Awwwww 🥹 Image: Lucasfilm

The Mandalorian est la toute première série en «live action» de la galaxie très lointaine de George Lucas. Apparue comme fer de lance de la plateforme Disney+, la série est née à une époque où la cote de la franchise Star Wars était au plus mal. Fin 2019, le médiocre épisode XI de la saga plantait le clou d'une trilogie qui n'aura définitivement pas fait l’unanimité auprès du public.

C'est donc avec une grande crainte qu'est reçue la série, avant de faire un carton. En effet, la création de Jon Favreau et Dave Filoni a su créer l'engouement durant ses 16 premiers chapitres inspirés du western, sans doute aidé par le charisme de son héros taciturne et de son petit compagnon beaucoup trop mignon. Depuis, les trois saisons bénéficient avec la série Andor et le film Rogue One de l'approbation des fans et des critiques comme étant les meilleures œuvres dérivées de la saga cinématographique.

Les origines du personnage

Grogu a été conçu par Jon Favreau, le créateur de la série The Mandalorian. À l'origine, le réalisateur d'Iron Man souhaitait explorer l'énigme autour de Yoda et de son espèce. Car si Star Wars possède un univers où chaque élément a le droit à ses explications, les origines de Yoda et de son peuple sont encore aujourd'hui baignées de mystère.

En 2012, John Favreau, travaillant sur passablement de projets pour la Walt Disney Company , avait partagé à Lucasfilm sa volonté de présenter un personnage issu l'espèce de Yoda au début de son voyage, contrairement à Yoda qui terminait le sien dans Le Retour du Jedi (1983).

John Favreau pensait qu'une partie de l'attrait du personnage de Yoda venait du fait que George Lucas avait gardé délibérément le secret sur ses origines et les détails de son espèce. Un sentiment qui s'appliquerait également au personnage de Grogu, incitant inévitablement aux spectateurs l'envie d'en savoir plus sur l'histoire d'un tel personnage.

En 2017, John Favreau présente son projet pour The Mandalorian à Kathleen Kennedy, la présidente de Lucasfilm. Celle-ci lui suggère de rencontrer Dave Filoni, le créateur des séries animées à succès. Alors qu'ils boivent des cocktails dans un bar, John Favreau expose l'idée d'intégrer un bébé Yoda dans son histoire. Durant la conversation, Dave Filoni dessine un croquis du personnage sur une des serviettes à cocktail… et l'Histoire était née.

Les dessins préparatoires: Avant d'avoir le design que l'on connait, Grogu a failli être très, très laid. Image: Lucasfilm

Mais ce qui rend Baby Yoda si attachant, c'est évidemment le fait qu'il s'agisse d'une marionnette comme son illustre aîné. Le choix d'une créature tangible et palpable rend la mascotte très mignonne, bien loin des créatures numériques qui, aussi réussies soient-elles, ne sont jamais totalement crédibles. Un choix tellement assumé que parfois, les animations limitées d'une marionnette sont gardées, quitte à rendre les sauts ou les déplacements de Grogu volontairement ridicules et d'autant plus drôles. Un bingo gagnant qui rend l'attachement à ce petit personnage d'autant plus fort.

Et si vous vous demandez ce qui se cache derrière les petits sons qui émanent de ce petit être, ce sont littéralement de véritables bruits de nourrissons mêlés à des gloussements de kinkajou, un mammifère arboricole, et de renards à oreilles de chauve-souris.