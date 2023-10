En 25 ans, Melania Trump n'a pas pris une ride

Et quand on vous dit, «pas pris une ride», c'est littéralement. La preuve en 26 photos.

Sur Terre, il y a très peu de choses sur lesquelles le temps n'a strictement aucune prise. La ville de Rome, les films de Noël, les menhirs de Stonehenge, Michel Drucker, la méchanceté des chats, la connerie des Hommes, ou encore le plaisir de lasagnes fait maison sorties du four.

Ah si, en fait! Il y a en a encore une: Melania Trump. Ex-mannequin et ex-première dame des Etats-Unis de son état, qui a la chance de partager la vie de l'homme le plus subtil, le plus droit, le plus élégant, le plus aimable, le plus moral de la Terre (Donald Trump, pour le citer) depuis plus de 25 ans.

Jeunesse éternelle, chirurgien hors pair, génétique généreuse: nous vous laissons débattre des causes possibles de cette conservation miraculeuse. Peut-être que le fait de sourire une fois par an suffit à garder ses traits figés et à se maintenir des effets du temps. Quel que soit son secret, ça marche. alors qu'elle est âgée aujourd'hui de 53 ans, Melania Trump n'a pas changé d'un cil. Voici la preuve par 26.

