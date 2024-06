26 meubles qui attireront tous les regards

Puisqu'à watson, on est sympa, on vous a sélectionné des petits trésors de design, de ceux qui rendront votre demeure digne de celle d'un artiste peintre.

La chute de Timberlake, minute par minute

Pourquoi Britney Spears peut frimer et pourquoi Internet se moque de lui? Pour ceux qui n'auraient rien suivi (et aussi pour rire un peu), voici les dernières et turbulentes 24 heures de la vie de Justin Timberlake. Depuis son arrestation dans les Hamptons pour conduite sous influence et grâce à la puissance des réseaux sociaux.

A 15h03 (heure Suisse), TMZ et les autres font irruption sur nos smartphones avec une nouvelle que personne n'attendait vraiment (et pas seulement parce que personne n'attend plus grand-chose de lui): Justin Timberlake a été arrêté dans les Hamptons, au volant de sa bagnole. Selon la formule consacrée aux Etats-Unis, le pop-boy était «sous influence».