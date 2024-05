28 trucs bizarres trouvés dans des brocantes

En Suisse romande, on a plus l'habitude d'aller à l'Armée du Salut. En Suisse alémanique, tout le monde connait les Brockenhaus ou plus communément appelés les Brocki. On trouve de tout dans ces magasins de seconde main.

Voici donc 28 objets complètement déments vus dans des brocantes. Attention, certains objets font mal aux yeux.

Il n'a même pas été utilisé!

Il est voiture moins le quart.

Glauque

Calmez-vous, ce n'est qu'une machine pour se muscler les abdos.

Ah oui, quand même.

Peut-être qu'il aiguise très bien les couteaux.

«Mouffette hitlérienne, fonte: 47fr50»

Le singe de Toy Story 3 dans la vraie vie

Miroir, oh mon beau miroir!

Toujours mieux que «Make America Great Again»

Peut conduire à des malentendus si vous l'offrez à votre partenaire.

Et vous, qu'est-ce que vous mettriez dedans?

Il vous la faut.

C'est mignon.

Comme ça, vous vous dites, ça va, c'est juste un masque...

Ah ouais, quand même.

Votre vie, votre choix. Stop sida.

À quel point peut-on être fan de Jeff Goldblum?

Comme ça:

Oui, c'est inquiétant.

D'accord, c'est un porte-bouteille, mais quand même...

C'est taille unique?

Deux questions:

1. Qui fabrique ce genre de choses?

2. Qui achète ce genre de chose?

Le plus drôle, c'est que c'est une bougie.

Combien?

Barkenciaga

Ça promet des vendredis soirs endiablés

«Combat de pénis gonflables»

Regardez bien, regardez mieux:

Il y a un petit côté cottage:

On a des questions.

Et ça, c'est quoi encore?

Tada! Un interrupteur.

