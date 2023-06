23 perles des profondeurs primitives de Wikipédia

Les entrées Wiki les plus bizarres se trouvent dans l'Insta-Feed «Depths of Wikipedia». Voici les 23 des meilleurs.



Bienvenue dans les profondeurs primitives de Wikipédia. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est une collection des entrées ou des articles les moins connus mais parfois les plus divertissants de l'encyclopédie en ligne.

Dans le feed Instagram Profondeurs de Wikipédia, ces entrées d'encyclopédie sont collectées avec amour et rendues accessibles à un public plus large.



Voici les 23 meilleurs:

Commençons tout de suite avec cette entrée ci-dessous, parfaitement adaptée au mois des fiertés en cours:

«Mammifères ayant un comportement homosexuel.»

Une pépite de poulet hors de prix:

Quelqu'un se souvient-il de la pépite de poulet la plus chère de l'histoire? En juin 2021, la pièce est partie 99 970 dollars sur Ebay.

Eh oui, cette folle enchère comporte une histoire de «théorie du complot sur le trafic sexuel d'enfants.»

Voilà quelque chose d'intéressant (et d'utile pour la société).

John Moore-Brabazon a emmené le premier cochon dans les airs:

Il a l'air d'aimer ça.

C'est vraiment passionnant:

Oui, il existe une liste de tous les cas documentés de trains sans conducteur - et les raisons des pannes respectives.

Vous vous êtes sans doute demandé quel est le record de vitesse des abris de jardin. Wikipédia sait:

C'est peut-être la seule histoire qu'on connaît de cette liste.

Ces chansons n'ont jamais été diffusées:

Dans l'histoire de la radio britannique BBC, il y a eu des chansons qui n'ont jamais été diffusées pour diverses raisons. Entre autres:

Bannie du diffuseur officiel, mais jamais de YouTube:

Prénoms, organisations étudiantes, groupes - tous ont dû changer de nom à cause d'ISIS:

Le karaoké, c'est dangereux.

Aux Philippines, le My Way killings est un phénomène social, qui fait référence à un certain nombre de conflits mortels survenus à la suite de la chanson My Way, popularisée par Frank Sinatra dans les bars karaoké.

Vous connaissez le théorème des singes qui tapent sans fin?

Il dit qu'un groupe de singes tapotant au hasard sur une machine à écrire indéfiniment finira par écrire les œuvres de William Shakespeare. Mais saviez-vous qu'il y avait en fait une expérience avec de vrais singes? La voici:



Voici le résultat de l'expérience:

Et voici les auteurs:

En parlant d'auteurs...

... Voici Annie Rauwerda, la créatrice de ce compte Instagram:



Elle a désormais transformé son passe-temps en un spectacle divertissant et fait des tournées.

Revenons aux exemples:

Une alternative au lapin de Pâques en Australie:

Il est le seul jockey à avoir gagné une course et à être mort pendant la course.

Image: wikicommons

Hayes a eu une crise cardiaque pendant la course, mais il était toujours en selle lorsque son cheval a franchi la ligne d'arrivée en premier.

Bon à savoir

Un breastaurant est un resto qui exige que le personnel de service féminin soit très légèrement vêtu.

De quelle religion est le pape? C'est important de le préciser.

Le 18 avril 1930, il ne s'est rien passé.

Preuve #387 que David Attenborough est une légende absolue

C'est la seule personne à avoir remporté des prix dans toutes les résolutions télévisuelles.

Les conflits peuvent commencer petits... Comme un cochon.

Le Pig Conflict était un différend territorial en 1859 entre les États-Unis et la Grande-Bretagne sur une frontière entre le territoire de Washington et la colonie de l'île de Vancouver. Il a été déclenché lorsqu'un cochon domestique a été abattu lors d'un conflit entre deux agriculteurs.

Et voici l'une des morts les plus tragiques de la mythologie grecque:

Roland le péteur

C'était le bouffon de cour du roi Henri II d'Angleterre. Il était obligé de faire «unum saltum et siffletum et unum bumbulum» («un saut, un sifflet et un pet») chaque Noël. Et ce n'est pas le pire boulot à l'époque médiévale, si vous y réfléchissez bien.



Et enfin, quelques entrées Wiki sur lesquelles cliquer avec prudence:

Amusez-vous à surfer sur Wikipedia!

