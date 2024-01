Ces 22 personnes ont croisé leur sosie

On a tiré sur des Pokémon avec des flingues et c'était super

Pourquoi la RTS mise sur cette vieille série culte

La RTS rediffuse régulièrement des séries des années 1980 — souvent le matin, en semaine. Mais cette fois, elle a décidé de nous en repasser une particulièrement mythique, le dimanche soir, en prime time: Miami Vice (Deux flics à Miami).

Vous aimez les flingues, la coke, les voitures de sport, le volleyball en bikini et la new wave couplée de pop colorée? En deux mots s'il vous plaît: Miami Vice (en bon français pour les plus âgés: Deux flics à Miami). La SSR a décidé de rediffuser la série emblématique des années 1980, et en prime time, s'il vous plaît, le dimanche soir à 20h, sur RTS2.