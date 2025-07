Ils se sont mariés l'an dernier pour une somme estimée à plus d'un demi-milliard de dollars: le couple Ambani est de passage en Suisse cette semaine. google maps/instagram

Ce célèbre couple de milliardaires a été aperçu en Suisse

Si je vous dis: les Ambani, ça vous parle? Non? Mais si je vous dis: pré-mariage avec Rihanna et Justin Bieber, éléphants et noces estimées à un demi-milliard de dollars au beau milieu de l'Inde, ça vous semble plus familier? Ah, bah voilà! Le couple de milliardaires indiens a été surpris en balade dans nos contrées cette semaine.

Plus de «Divertissement»

Il faut croire qu'ils se sont tous donné le mot. Après Justin Bieber à Genève, l'acteur de Lost et de Vampire Diaries, Ian Somerhalder, dans un spa à Sait-Moritz, ou encore Will Smith en train de jouer du cor des Alpes, voilà qu'un autre couple célèbre a posé ses valises en Suisse ces derniers jours: Anant Ambani et sa femme Radhika, jeunes et joyeux milliardaires de leur état.

Il y a un an, ils échangeaient les vœux les plus chers de l'histoire, en compagnie de milliers d'invités triés sur le volet, à l'occasion du bien nommé «mariage du siècle».

Ce dimanche, c'est sur un yacht voguant sur le lac des Quatre-Cantons qu'ils ont été remarqués, suivi d'une halte à Zurich le lendemain, rapporte 20 Minuten.

Anant Ambani et sa femme Radhika. image: instagram

Puis c'est au Café Slurp, dans le 4e arrondissement de Zurich, que le couple est allé prendre une pause ce lundi 21 juillet dans l'après-midi. «Avant leur visite, un homme est entré dans le café et a annoncé que deux VIP allaient entrer», raconte le patron, Patrik Varga, à nos confrères alémaniques.

«Je lui ai dit que chacun de mes invités était un VIP» Ça, c'est ce qui s'appelle de la répartie, Monsieur Varga

Mais c'est seulement lorsque les Ambani ont traversé l'allée au volant d'une Rolls-Royce Cullinan blanche et que plusieurs agents de sécurité ont envahi la cour devant l'établissement que le barista a compris que ces gens devaient être vraiment importants.

Le Slurp Café, à Zurich, bien connu des amateurs. image: instagram

Sans se laisser impressionner, Patrick Varga leur a donc préparé leur commande («un cappuccino glacé au lait, un matcha glacé au lait d'avoine et un cappuccino»). Le couple indien, décrit comme très sympathique et sans prétention, s'en est allé cinq minutes plus tard sans demander son reste.

Puis c'est dans une autre adresse zurichoise bien connue des foodies que le couple est allé dîner le soir même, rapporte encore 20 Minuten: le restaurant végétarien Neue Taverne, situé dans la vieille ville. «Ils avaient l'air tout à fait normaux et n'ont pas attiré l'attention», raconte une cliente, qui n'a constaté aucun agent de sécurité dans le restaurant.

Neue Taverne est l'adresse des amateurs fortunés zurichois de légumes. neue taverne

L’expérience 1 étoile est articulée autour du partage et d’une carte saisonnière; comptez trois à quatre plats par personne. watson

Nul doute que le couple a dû adorer l'ambiance tamisée et intimiste de ce joli bistro où watson a également eu l'occasion de déguster quelques succulentes assiettes. Avant de vous glisser sur l'une de ses banquettes, on ne saurait toutefois que trop vous recommander d'avoir le budget (ou peu d'appétit). La facture peut se révéler salée si vous alignez les mets raffinés (et non, on n'a pas dit chiches) à la carte.



Des considérations financières qui n'ont pas dû peser sur l'estomac d'Anant et Radhika Ambani. La fortune du papa de Monsieur, l'un des plus importants industriels d'Asie, est estimée à elle seule à 115 milliards de dollars, selon la BBC. Bon appétit!