17 trucs que seuls les gens qui ne sont pas du matin comprendront

Chaque jour, j'apporte une tasse de thé au lit de ma femme. Elle adore ce rituel et j'aime le pratiquer aussi. Quoi qu'il en soit, il arrive que nous fassions l'amour le matin (après que j'ai apporté le thé) et qu'elle s'arrête pour finir la tasse avant que le thé ne refroidisse. Pour moi, cela tue le désir. Je suis sûr que notre vie amoureuse serait plus passionnée si elle ne faisait pas cette courte pause thé.