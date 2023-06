Ne cliquez pas si vous avez peur de mère nature

Chez watson, on vous a habitué aux photos d'animaux à la fois fascinantes et repoussantes. Mais si vous êtes fragile, n'allez pas plus loin (il y a des serpents, des araignées et bien plus encore - vous êtes prévenu).

C'est donc parti pour un «Creepy Nature» comme on les aime!

On commence en douceur avec...

... Un nid de frelons qui s'est formé autour d'un masque en bois.

Si vous ne détestez pas (déjà) les serpents...

Quelqu'un: j'ai rêvé cette nuit que je volais.

Mes rêves:



Ceci est un bernard-l'hermite. Normalement, il vit dans des coquillages vides, mais là, c'est une trouvaille.

Voulait-on vraiment savoir que des araignées bouffaient des poissons rouges?😅

La mante religieuse, cette sale bête.

En plus d'être cannibale, elle bouffe les colibris.

Les haters crieront au fake.

Et ils ont raison.

Il a gagné, je crois que c'est assez clair.

Vous sentez de petits picotements sous vos pieds?

Oooh trop chou la petite famille!

Les Scorpions ne sont pas super effrayants, mais vous ne les voulez certainement pas chez vous.

L'utilisateur a écrit: «Tu es mignon avec tes araignées effrayantes. J'ai trouvé ça sous mon canapé un mois après avoir emménagé.»

Si vous êtes observateur, vous remarquerez que le garçon a un truc sur le visage.

Pourquoi est-il content comme ça?

Ah oui, d'accord...

Sérieux?

L'expression «avaler des couleuvres» dans la vraie vie:

«Creepy Nature», ce n'est pas seulement des animaux, ça peut être aussi des ananas.

Vous ne regarderez plus jamais par le judas.

Une petite faim?

La prochaine fois que vous barboterez dans la mer et que quelque chose frôle votre pied, pensez à cette photo:

Ceci est un rondeau mouton.

Stranger Things vous manque? De rien.

Et dire que c'est l'intérieur de la bouche d'une tortue.

En parlant de tortue...

(smi)

