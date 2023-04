Ces 19 moments touchants vont forcément vous émouvoir🥲

Je n'ai pas envie de parler comme une gourou du bien-être au Costa Rica, mais parfois, on a besoin de bonnes énergies et de bienveillance.

C'est pourquoi aujourd'hui, on a décidé de vous montrer quelques posts qui ne sont pas hilarants, mais qui sont tout simplement réconfortants et qui donnent à nouveau foi en l'humanité. Le compte Instagram wholesomemeettheinternet recueille de beaux moments remplis d'amour et de tendresse. N'ayez pas peur... «safe space».

Mon arrière-grand-mère s'est mariée aujourd'hui. Elle m'a dit : «Je sais que je suis vieille, mais il me rajeunit.

Mon fils a accroché son vélo près de ce lampadaire presque tous les jours pendant un an. Cet autocollant est arrivé ce matin. Nous étions très contents. Les gens peuvent être si brillants. Merci à celui qui a fait ça.

Lève-toi pour ce en quoi tu crois.

J'aime les trains.

Quand votre grand-mère sait que vous aimez la science, elle fait de petites choses comme ça pour vous.

Je suis à Gunpo, en Corée du Sud. J'ai trouvé un homme à Montevideo, en Uruguay, juste à l'autre bout du monde. Aujourd'hui on a fait un sandwich du monde, 8h pour moi, 20h pour lui. J'adore l'Internet

Mon père est décédé il y a 3 ans mais vous pouvez toujours le voir sur Google Maps jardiner comme il aimait tant.

Mon papa est derrière la caméra.



C'est encore mieux que la kiss cam quand elle atterrit sur de vieux couples. Oh mon Dieu, c'est si mignon.

Un plombier travaillait pour une grand-mère de 91 ans atteinte d'un cancer. Sa facture est devenue virale.

Mon mari est resté avec ses meilleurs amis pour regarder le football.

Ma petite sœur avait rendez-vous avec un jeune fermier ce soir. Il a décidé de lui offrir une meule de fromage de 12 kg en cadeau.

Voici Cheesecake, le capybara. En raison de sa nature aimante et maternelle, elle a élevé ce groupe de chiots dans une ferme comme si c'était la sienne. Regardez comme elle est fière d'eux.

Mon oncle n'est pas allé à l'école alors je lui ai appris à écrire et il a écrit les prénoms de ses petits-enfants pour la première fois.

Une mère qui a aidé sa fille aveugle à obtenir son diplôme de droit en assistant à tous les cours et en lisant tous les manuels à haute voix pendant 4 ans a reçu un diplôme honorifique en droit pour ses efforts.

Mon mari a organisé le scanner de carte de crédit et tout. Je l'aime.

Mes parents m'ont donné un gilet. Puis ils m'ont dit qu'ils possédaient le même. Maintenant, nous avons une tenue familiale à assortir.

C'est la seule nouvelle dont j'ai besoin dans ma vie.

Ce pitbull a sorti son ours en peluche pour le montrer à un chien dans une autre voiture.

A l'épicerie, ma fille m'a crié: «Regarde papa, j'ai une jumelle!» Et c'est là que nous avons compris que le monde serait meilleur si nous le voyions comme un enfant le voit.

Ce grand-père s'est fait tatouer un implant cochléaire pour être comme son petit-fils.

Ma sœur a fait sa demande en mariage à sa copine aujourd'hui et regardez la réaction de la femme derrière!

