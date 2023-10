17 choses qui ressemblent à Pedro Pascal

Le daddy d'internet est partout et en toutes choses, selon des internautes (très) fans.

Plus de «Divertissement»

Il a 48 ans, porte une moustache, est doté d'un humour unique, et est surnommé «le daddy d'internet». De qui s'agit-il? De Pedro Pascal, bien sûr!

L'acteur a su séduire toutes les couches des internets en quelques rôles-clés dans des séries populaires tels que Game of Thrones, Narcos, ou encore The last of us. Mais bon, c'est en plongeant tête la première dans l'univers de Star Wars, et en enfilant l'armure de «Mando», que l'acteur a vraiment explosé (oui, ceci est un avis complètement subjectif).

Sur toutes les plateformes digitales, les internautes chantent ses louanges, ou utilisent sa tête pour créer des milliers de mèmes.

Un compte «X» (ex-Twitter) a particulièrement attiré notre attention: une utilisatrice compare Pedro Pascal à diverses choses improbables. Des champignons aux quokkas, en passant par des œufs de Pâques, l'on retrouve une petite part de l'acteur en toute chose: l'expression de son visage, ou encore la couleur de ses vêtements...

Bizarre? Certes. Excessif? «For sure!». Et c'est justement pour ça qu'on vous a sélectionné les meilleurs échantillons:

Et sinon?

Une IA imagine si Harry Potter avait été Japonais Vidéo: watson

Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage 1 / 9 Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage source: shutterstock

(cmu)