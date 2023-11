Quiconque est déjà allé chez Ikea comprendra ces 18 mèmes

Ikea fête ses 50 ans en Suisse, l'occasion de rire un peu à ses (nos) dépens.

Ikea a 80 ans cette année, et le géant suédois du meuble célèbre sa présence en Suisse depuis 50 ans. Alors fêtons ça avec quelques mèmes, merci Internet!



On connaît tous ça...

«Je suis allée chez Ikea pour regarder des ustensiles de cuisine. Je suis rentrée à la maison avec un requin de 1 mètre de long. Je ne regrette rien.»

Et ça...

Mes parents: on entre et on sort, 20 minutes maximum.

--- 3 heures plus tard ----

Le nombre étonnant de morsures sur ces fausses pommes...

Histoire vraie:

«Je ne peux pas croire que certains paient 50$ pour faire un escape game alors qu'on peut aller à Ikea gratuitement.»

On a même la carte de l'escape game:

Un meuble Ikea assemblé ressemble à un chef-d'œuvre architectural:

KRÅKRIS LILLÅKER :)

«Quand on est à Ikea et qu'on prononce un mot juste du premier coup».

Qui dit shopping à Ikea, dit Köttbullar à midi (ou 15h) 😛

«Si vous n'avez pas mangé ça à Ikea, vous avez raté votre shopping».

Starter pack: une peluche moche, des crayons dans les poches et mille photos d'étiquettes sur votre téléphone:

Plus un hot-dog à la fin. Important.

Jeu à boire: on boit un shot dès que quelqu'un dit «c'est joli ça».

Oh! Un débutant 😵

Certaines personnes sont très optimistes:

💔

«Maintenant, je comprends pourquoi les couples se séparent à cause des meubles Ikea... Je suis célibataire et j'ai failli rompre deux fois avec moi-même. #ikeaproblèmes»

Violence gratuite:

«Ikea m'attaque violemment parce que je n'ai pas d'amis.»

Ce que vous passez votre temps à faire une fois rentré d'Ikea:

- Assembler des meubles

- Démonter des meubles parce que vous les avez mal montés

- Faire des blagues perverses

- Jurer

💪💪💪

«Quand vous avez fini de monter une étagère en seulement 5 heures.»

«Quel paresseux êtes-vous? Réponse»

Chauves du monde entier: unissez-vous!

