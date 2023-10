La preuve qu'internet est fatigué

Voici les ratés de la Toile les plus drôles de la semaine

Plus de «Divertissement»

Ahh, Internet, cet espace aussi lumineux qu'il peut être sombre. On y trouve de petites pépites au mieux étranges, au pire, très, très malaisantes. Petite compilation pour votre plus grand bonheur.

Ils ont vu le film le plus attendu de l'année et voici leur avis

Les plus lus

Ces 17 intérieurs de maison sont un vrai cauchemar

Certaines personnes ont un sens très particulier de l'ordre, de l'harmonie, ou même du bon sens dans une maison.

Il est des photos d'immobilier ou d'intérieurs de maisons qui pourraient tout à fait avoir été produites par l'intelligence artificielle. Il suffirait que quelqu'un tape: «maison étrange», «maison de l'horreur», «maison en bordel», «maison malaisante», et l'on pourrait obtenir des résultats similaires aux photos qui nous sont présentées ci-dessous. Ces clichés nous sont gentiment offerts par un utilisateur twitter qui a la patience de scanner l'infini de la Toile à la recherche de la piaule la plus mal fagotée. On l'en remercie.