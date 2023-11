20 images réconfortantes

Il est temps de rappeler au monde que la bienveillance et la gentillesse existent toujours.

Non, la bienveillance n'est pas aussi rare qu'on le pense dans ce bas monde. En tout cas, cette valeur n'est pas aussi rare que l'astate, qu'une carte Dracaufeu pas écornée, ou qu'une fondue moitié-moitié qui est parfaitement moitié-moitié.

Pour distiller un peu de poudre (de bonne humeur) au-dessus de votre journée, voici 20 images et GIFS qui vont vous rappeler que les bonnes actions, la gentillesse et les jolis moments de complicité font le sel de l'existence.

Vous vous souvenez de la première fois que vous avez tenu sur un vélo tout seul?

Partie 1:

On aurait voulu que ce moment ressemble à cela... Partie 2:

Aux grandes valeurs, les grands moyens.

Montrez cette vidéo à votre enfant lorsqu'il pleure parce qu'il doit porter des lunettes.

OoooOOwwwWWwww....

Comme il est fier. Et à juste titre.

«Mon grand-père vient de m'appeler pour me dire que son chou-fleur était DEUX FOIS la taille de ceux que vous pouvez trouver en magasin.»

Il est difficile de dire lequel des deux apprécie le plus ce petit training.

Quand toute la classe est impliquée dans une action solidaire...

«Lorsque l'enseignant iranien Ali Mohammadian a remarqué qu'un de ses élèves était victime d'intimidation après être devenu chauve à cause d'une mystérieuse maladie, il a décidé de faire preuve de solidarité et de se raser la tête. En un rien de temps, toute sa classe s’est rasé la tête et les brimades ont cessé.» Toute l'histoire est ici .

Certainement le père qui n'a jamais voulu de chien.

OwW... Quelqu'un vient-il de couper des oignons? On sent les larmes monter...

Comme le dit le proverbe, une image vaut 1000 mots.

A regarder jusqu'au bout.

Au départ, cette image a l'air banale, mais il faut en connaitre l'histoire...

Deux joueurs de football de NC State se sont assis pendant le déjeuner avec un étudiant en fauteuil roulant qui mangeait seul. Pour en savoir plus sur l'histoire, cliquez ici .

Elle ne le remarque pas, mais le karma le remerciera sûrement.

Il suffit parfois d'un petit acte de gentillesse.

Ils se gardent tous les deux jeunes.

Avoir l'oeil ouvert sur son environnement, et y contribuer un tout petit peu...

«En Italie, quelqu'un a découvert que son voisin était à l'hôpital, alors il a continué à nourrir son chien jusqu'à ce que son voisin revienne... Une image aux mille significations - prendre soin de ses voisins.»

L’amour fraternel.

Et tout cela sans T-shirt.

Le vieil amour ne rouille jamais, ou quel est le dicton ?

L'immense sourire du petit fait vite oublier les efforts qu'il a fallu pour construire cette structure.

(smi)

