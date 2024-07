21 personnes qui n'auraient jamais dû prendre leur téléphone en vacances

Les pages Instagram Influencers in the Wild et Boyfriends of Instagram rassemblent des clichés de personnes qui prennent des photos ou des vidéos dans de beaux endroits pour les médias sociaux - et qui se ridiculisent parfois à leur insu.

C'est un bon reminder: il vaut mieux laisser nos smartphones de côté pendant les vacances.

Les vacances sont devenues vraiment épuisantes. Image: boyfriendsofinsta

Déjeuner avec vue.

(Maintenant, il s'en est rendu compte).

Ce couple, qui pensait avoir trouvé une bonne place au restaurant, n'a pas connu un sort très différent:

Nous espérons qu'elle a au moins TOUT mangé après.

Les vacances en famille, c'est bien.

Et si pratique!

Cela a probablement duré tout l'après-midi.

#Wow #Sealife #Crazy

Bon, ben, déjeuner avec vue (bis)!

OUlàààà, c'est gênant!

Influenceur pour les pieds? Image: instagram

Qu'est-ce qui se passe ici?

Vous vous souvenez quand ce genre de photos était «cool»?

Toute une meute pour une photo parfaite.

La performance en soi est super!

Le plus spectaculaire se passe en arrière-plan.

Après la pause, les choses reprennent.

On se demande à quoi ça ressemble vu d'en haut.

Une entrave à la circulation très…intense.

Et que se passe-t-il ici?

Hmmm ... 🤔

La justice triomphe.

Au moins, le divertissement est assuré près de la piscine.

Tellement romantique. <3

Bonus:

