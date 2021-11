Ces 23 fails sont tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui

Madeleine Sigrist Suivez-moi

En fait, le plus beau jour est le lundi. Vous pouvez attendre le mardi (et ses fails) avec impatience, et j'espère que nous n'avons pas besoin d'expliquer pourquoi le mardi (et ses fails) est le meilleur jour de la semaine.

Reste de la semaine be like:

C'est le résultat qui compte. Il est arrivé en haut, non?

Si vous n'êtes pas encore prêt pour l'hiver, c'est cadeau.

L'enfant no 2 est mon animal totem.

Euh...

Que c'est gentil, un poney!

Bien vu.

C'est toujours sympa, le bowling!

Bien fait.

...

Les têtes intelligentes se protègent.

Des photos?

Qui a cousu des perles ICI?

imgur

Ouais, c'est pas juste un souci de perles, en fait. J'ai rien dit.

Très très bonne attitude, en effet.

Et l'award du meilleur architecte revient à...

Ahahaha!

Un hipster est furieux qu'une photo de lui ait été utilisée pour un article sur tous les hipsters qui se ressemblent, puis découvre que ce n'était pas lui finalement.

Le Covid? Pas l'time, j'ai sommeil.

Arrêtez de vous étonner si vous commandez sur Wish.

Mais qui a tendu un fil invisible?

Mais BERK ou quoi?!

Allez, tu me saoules.

Ils sont si talentueux!

Elle a plié le game. J'ai rien compris.

Session de rattrapage des fails précédents

Replongez dans l'ambiance Halloween avec nous!

Vidéo: watson

Et un petit diapo?