Ces 18 gifs vont vous donner une étrange satisfaction

Voilà ce qu'on entend quand on chante et qu'on monte sur scène 😱

On ne verra plus de stars comme Beyoncé ou Mariah à la Star Ac'

C'est vendredi! C'est l'heure de l'actu en mèmes

Chaque semaine, les mèmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Aujourd'hui, on vous parle, entre autres, de la démission de Simonetta Sommaruga du Conseil fédéral.

Vous pensiez que les policiers valaisans étaient les seuls à abuser de la gniole? Ça se voit que vous ne connaissez pas bien les flics genevois. On a appris ce lundi 31 octobre qu'un incident avait eu lieu à l'hôtel de police Carl-Vogt, il y a pile une semaine. Sept coups de feu ont été tirés dans le bâtiment et un collègue a dû se faire opérer à cause d'une balle dans le pied. La faute à qui? Un évadé? Un terroriste? Non, à un flic complètement ivre. Quand l'afterwork part en steak...