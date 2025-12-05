stratus fréquent
Nestlé

Salaires: mauvaise nouvelle pour les employés de Nestlé en Suisse

epa11562725 The logo of Swiss food and drink giant Nestle is pictured on the company&#039;s headquarters, in Vevey, Switzerland, 24 August 2024. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Le siège de Nestlé, à Vevey (image d'archives).Keystone

Face à la «pression sur les coûts», le géant de l'alimentaire ne revalorisera pas les salaires des collaborateurs de ses sièges suisses en 2026.
05.12.2025, 12:1105.12.2025, 12:11

Nestlé s'abstiendra l'année prochaine de revoir à la hausse les salaires de ses employés des sièges en Suisse. Le géant romand de l'alimentaire a récemment annoncé vouloir supprimer 12 000 emplois de cadres dans le monde.

«Compte tenu de la pression sur les coûts, dont vous êtes tous.tes conscient.es, nous ne procéderons pas à une révision salariale pour les sièges en Suisse l'année prochaine», selon une communication interne signée de la cheffe des ressources humaines Anna Lenz, dont l'agence AWP a pris connaissance.

Le nouveau patron de Nestlé va sabrer 16 000 emplois

Les sièges recouvrent notamment celui de Vevey, la direction de Nestlé Suisse ou encore celle du fabricant de capsules de café Nespresso. Le syndicat Unia a confirmé avoir eu connaissance de cette absence de révision salariale.

Confronté à une stagnation de ses volumes de ventes, le fabricant du chocolat Cailler et des confiseries Smarties a présenté en octobre dernier un plan d'économies à l'échelle mondiale au cours des deux prochaines années. Il comprend la suppression de 16 000 postes, dont 12 000 places de cadres. Le groupe veut économiser 3,0 milliards de francs d'ici fin 2027. (jzs/ats)

