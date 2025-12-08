punchlines
Kate Winslet n'en peut plus du botox et d'Ozempic: «Putains d'actrices»
Fidèle à son franc-parler, l'actrice oscarisée - qui a franchi le cap des 50 ans cette année - n'a pas mâché ses mots dans une interview-fleuve pour le Sunday Times. On vous résume le tout... avec ses meilleures punchlines.
Bonjour, Kate! Vous avez l'air en forme, aujourd'hui.
Au fait, c'est quoi ce que vous avez aux pieds?
«Eh bien, ce sont des bottes pour hommes que j'ai trouvées dans une friperie à Vienne»
Ah! Original...
«Parce que mes pieds sont putain de gigantesques»
Parlez-moi plutôt de Leonardo DiCaprio.
«Leo m'a tellement fait rire que je me suis fait pipi dessus»
Miam. Et sinon, vous avez vécu comment le succès après Titanic?
«Fascinée, fière, perplexe»
Pourquoi?
«C'est étrange de voir sa sœur en couverture d'un magazine»
Mais là, on parle de vous, pas de votre soeur.
«Mes parents étaient aussi inquiets»
On les comprend.
«Les médias étaient odieux et me harcelaient sans relâche»
My Lord!
«Je n'étais pas prête à devenir une actrice célèbre»
Personne ne l'est.
«J'étais si jeune, mais je me sentais tellement envahie»
Ma pauvre...
«Rien n'allait»
C'est terrible.
«Des gens s'introduisaient dans mon jardin»
J'aimerais dire que je sais ce que vous traversez. Mais je ne sais pas.
«Je ne pouvais plus aller faire mes courses»
Quel enfer.
«On m'a suivie alors que j'avais un bébé à l'arrière de la voiture, en route pour le pédiatre»
Décidément.
«C'est anormal et, pour mon père, j'étais toujours cette petite fille qu'il aidait à nettoyer le clapier tous les samedis après-midi»
Comme c'est triste...
«Personne n'écoute, parce que tout le monde est obsédé par la quête de la perfection pour obtenir plus de likes sur Instagram. Ça me désole»
Ah ben tiens! Parlons un peu de chirurgie esthétique.
«Oh, c'est terrifiant!»
Vous avez des copines qui y ont eu recours? Vous leur dites quoi?
«Non, pas toi! Pourquoi?»
Mais encore?
«C'est dévastateur»
Elles doivent mal le prendre.
«Que l'estime de soi d'une personne soit à ce point liée à son apparence, c'est effrayant»
Très.
«Et c'est déconcertant»
Absolument.
«Certains choisissent d'être eux-mêmes, d'autres font tout pour ne pas l'être»
C'est la vie. Je pourrais coller cette phrase sur mon frigo.
«Il m'arrive de penser que c'est mieux ainsi, quand je vois des actrices lors d'événements, habillées comme elles le souhaitent, quelle que soit leur silhouette...»
C'est sûr.
«... Mais en même temps, tant de gens prennent des médicaments pour maigrir»
Vous voulez parler d'Ozempic?
«Savent-ils ce qu'ils ingèrent?»
Aucune idée.
«Ce mépris pour sa propre santé est terrifiant. Cela me préoccupe plus que jamais»
A ce point?
«C'est un véritable chaos»
Qu'est-ce qui vous énerve, au fond, Kate?
«Pas toutes ces putains d'actrices...»
Que...?
«... que le reste du monde, les gens qui économisent pour du Botox ou toutes ces saletés qu'ils se mettent dans les lèvres»
Et vous? Vous n'avez rien?
«Je n'ai rien dans le visage»
Pourquoi?
«Ce que je préfère, c'est quand les mains vieillissent»
Vous parliez de votre visage,
faut savoir.
«C'est la vie, dans les mains»
D'accord.
«Certaines des plus belles femmes que je connaisse ont plus de 70 ans»
Vous avez bien raison!
«Ce qui me désole, c'est que les jeunes femmes n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie beauté»
Décidément, vous avez l'air fâchée, Kate.
«Nous devons rester authentiques»
Plus facile à dire qu'à faire.
«A quel idéal de perfection aspirent les gens?»
Euuuuuh...
«Je tiens les réseaux sociaux pour responsables de leur impact sur la santé mentale»
Vous avez sans doute raison.
«Plus personne ne lève les yeux de son téléphone. C’est désolant. Plus personne ne s’intéresse au monde»
Intéressons-nous plutôt à vous. Que pensent les gens de vous?
«Que je parle bien, que je suis bien éduquée, cultivée, etc»
On aurait pas dit mieux.
«Mais ma famille a connu d’énormes difficultés»
Lesquelles?
«La maison dans laquelle j'ai grandi était un minuscule bâtiment mitoyen, avec des plats à emporter, des cordonniers et le supermarché Coop»
Wah! Vous connaissez la Coop?
«J'adore la culture britannique»
Ok, rien à voir. Pourquoi donc?
«Même dans les moments les plus tragiques, il y a toujours quelqu'un qui demande s'il peut avoir une pinte et un paquet de couennes de porc»
Certes. Vive les couennes de porc. Et sinon, un défaut chez les Britanniques?
«Ce pays est incapable de gérer le deuil»
Vous basculez à nouveau dans le drama, Kate.
«Tout ce qu’on sait, c’est que quelqu’un meurt et qu’on l’enterre dans un cercueil ou qu’on le fait incinérer»
Oui, en même temps, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire...
«Il n’y a aucun respect pour les derniers instants»
Décidément, cette interview est plombante.
«Mais certaines personnes meurent tout simplement»
Hmhm. Et si on parlait plutôt d'un truc joyeux? Comme votre fils, Joe?
«Il est très timide, Joe»
Mais encore?
«Il serait heureux de flâner à l'ombre des arbres, à écrire des poèmes, mais il se passe quelque chose avec mon fils»
Quoi donc? Ne me dites pas que c'est un nepo baby...
«Écoutez, mes enfants ont leur propre voie. Je ne leur ai pas appris à jouer la comédie et je ne suis pas écrivaine»
Ok. Mais il part quand même pas de nulle part...
«C'est quelque chose qu'il ressent assurément»
C'est au moins ça.
«Joe ne voudrait jamais que quiconque pense que le film n'a été réalisé que grâce à sa mère»
Sauvé!
«Mais je lui ai répété à maintes reprises que les gens diront ce qu'ils veulent, cela n'a aucune importance»
Pas faux.
«En tant que mère, tout ce qu'on souhaite pour ses enfants, c'est qu'ils soient heureux, et il était hors de question que je les dissuade de suivre cette voie»
Vous avez bien raison.
«Il y a aussi cette idée reçue selon laquelle, lorsqu'une actrice devient réalisatrice, elle ne le fait pas vraiment elle-même, qu'elle est aidée»
Vous avez réagi comment, quand on vous a dit ça?
«Eh bien, j'approchais de la cinquantaine et je m'en fichais royalement»
Encore une fois, vous avez eu raison. Au revoir, Kate, à la prochaine!
(mbr)
