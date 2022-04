23 photos prises au parfait moment😅

On en a tous besoin: 28 fails pour un mardi plus léger

On en a tous besoin: 28 fails pour un mardi plus léger

A New York, on a testé LE sandwich le plus connu du monde

Et si on se matait le bĂȘtisier des derniers World of watson?

L'alcool Ă la Migros et le rachat de Twitter par Elon Musk sont dans l'actu en mĂšmes

Chaque semaine, les mÚmeurs de watson vous concoctent un récap' de l'actu. Au menu: le débat autour de la vente d'alcool dans les rayons de la Migros, et le rachat de Twitter par Elon Musk pour 44 millards de dollars.

C'est LE grand débat qui secoue la Suisse en ce moment: faut-il vendre de l'alcool dans les rayons de la Migros? Cette question peut paraßtre galvaudée, puisque le géant au M orange possÚde Denner, qui ne vend à peu prÚs que de l'alcool, et puisqu'il est également possible d'en acheter sur son supermarché en ligne. Mais ce serait rompre avec la tradition de la Migros. Un point que le fondateur, Gottlieb Duttweiler, avait garanti dÚs le lancement de la coopérative en 1925: ne jamais y vendre une seule goutte d'alcool pour des raisons de santé publique. Et les Suisses sont plutÎt conservateurs au niveau des traditions! C'est ce que nous montre un sondage, qui affirme que 58% de la population serait opposée à la réforme. Cette question brûlante a été mise en consultation auprÚs des 2,3 millions de membres de la coopérative, et on aura certainement la réponse à la mi-juin. Affaire à suivre donc...