«Photoshop? Non, c'est naturel...» 21 photos qui piquent les yeux

Sur le fil Reddit/InstagramReality, on trouve de belles pépites. Des gens qui ont eu la main un peu lourde sur Photoshop, et sur les filtres, et qui se sont même effacé le nez, tiens.

Là, c'est sur son Insta. L'autre, c'est dans une interview vidéo.

Ce cou de l'épaisseur d'une cheville...

Je vous présente la créature qui vit sous votre lit.

Qu'est-ce que...?

Trop de bras, pas assez de tour de taille. Et braguette ouverte.

Le nez, c'est surfait. On l'enlève.

C'est marrant, on dirait pas la même personne dans le miroir.

Et ça, c'est la créature qui vit sous le frigo.

Arrêtez de me regarder fixement.

«Woke up like this» ahaha!

C'est fou, les cheveux tombent pas droit...

Enlever son nez et mettre l'accent sur les yeux, c'est important.

Des organes vitaux? Pas besoin, merci.

Elle tente de faire croire que c'est juste grâce à un produit qu'elle s'est étalé sur le visage qu'elle est si lisse. Lol.

Il reste un bout du front qui est vrai. Et le monsieur.

C'est quoi ce gros orteil...?

Si elle vous dit quelque chose, c'est normal, c'est elle:

Dis-moi que t'as abusé de Photoshop sans me dire que t'as abusé de Photoshop.

Elle s'est tant photoshopée qu'elle a dû effacer les lignes des casiers derrière elle pour tromper l'ennemi.

Salut, je suis une gazelle aux longues pattes!

Bonjour, je suis une girafe.

Quand toi tu postes VS quand c'est quelqu'un qui publie.

On continue?

17 instagrameurs qui ont abusé de Photoshop

1 / 19 17 instagrameurs qui ont abusé de Photoshop source: reddit

Eux aussi, ils avaient l'air un peu trop lisses...