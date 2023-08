23 publicités ratées mais marrantes

Vous en voulez plus?

«Gran Turismo»: l'histoire vraie d'un gamer devenu pilote

En salles depuis mercredi 9 août, le film Gran Turismo retrace l'histoire de Jann Mardenborough, un Britannique passé d'une chambre d'ado aux 24H du Mans.

Gran Turismo tire son sujet du jeu éponyme, un simulateur de courses automobiles développé par le studio japonais Polyphony Digital et son directeur Kazunori Yamauchi qui souhaitait reproduire le jeu de course le plus réaliste qui soit.