Soyez pas timide, approchez: ces fails sont là pour vous faire rire
Bonjour, et bon retour parmi nous ! Au programme aujourd’hui: des températures estivales, une bonne dose de drôleries qui devraient très rapidement vous mettre d'aplomb, après un éventuel week-end prolongé (enfin, sauf pour les Genevois).
Ça nous réjouit d’avance.
Zéééééééé parti!
Commençons par un braquage.
(On ne rit pas. On ne rit jamais. ☝🏼)
Les propriétaires de balais à franges détestent cette astuce:
Dehors pour toujours, sans pouvoir rentrer.
Passons maintenant au sport. Mais doucement, s’il vous plaît, on joue avec des enfants !
Elle va bien, elle va bien.
L’autre jour, sur l’autoroute en Slovénie:
¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Voici de nouveau quelques contrefaçons: qui a aussi envie, là tout de suite, d’un…
... Kick Ket?
Mon nom est…
Toute ressemblance avec d’autres personnages de bande dessinée est bien entendu purement fortuite.
Un T-shirt pour les personnes toujours fatiguées (moi).
Fabriqué par des «tired Peolple ».
Le fail, c’est vous, si vous voyez des choses qui ne sont pas là.
(Je les ai vues aussi, mais juste un instant.)
Nous aussi, fromage. Nous aussi…
Mentalement râpé
45 % de matière grasse (haha 🥲)
On a déjà eu une astuce aujourd’hui, au fait ?
Bon. C’est peut-être bon?
Salade d’œufs Pisse de cheval
Et pour le dessert: un gâteau pour des examens probablement ratés
En gros: toutes nos «félifélicitations».
Voici de nouveau un joli cas de «Shopping en ligne — attentes VS réalité» :
Ce qui était censé avoir été commandé :
Ce qui a été livré par Shein:
Le tatouage [complètement débile] de la semaine :
J’ai rendu le chemin accessible, chef !
Pardon… quoi ?
I can't, you cun't — c’est bien ça ?
Vieux, mais Chihuahua :
(Un peu dégoûtant, désolée.)
Garer son vélo n’est pas seulement «interdit», mais…
«C’est très interdit.»
L’inflation aussi, c’est un fail.
:((