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Ces fails devraient vous mettre de bonne humeur

Soyez pas timide, approchez: ces fails sont là pour vous faire rire

Des chutes, des contrefaçons improbables et du shopping en ligne plein de surprises : les fails du mardi reviennent avec une nouvelle tournée de rigolade, histoire de bien commencer la semaine.
22.09.2026, 05:3722.09.2026, 05:37
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Bonjour, et bon retour parmi nous ! Au programme aujourd’hui: des températures estivales, une bonne dose de drôleries qui devraient très rapidement vous mettre d'aplomb, après un éventuel week-end prolongé (enfin, sauf pour les Genevois).

Ça nous réjouit d’avance.

Zéééééééé parti!

Commençons par un braquage.

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(On ne rit pas. On ne rit jamais. ☝🏼)

Les propriétaires de balais à franges détestent cette astuce:

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Dehors pour toujours, sans pouvoir rentrer.

Passons maintenant au sport. Mais doucement, s’il vous plaît, on joue avec des enfants !

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Elle va bien, elle va bien.

L’autre jour, sur l’autoroute en Slovénie:

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¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Voici de nouveau quelques contrefaçons: qui a aussi envie, là tout de suite, d’un…

Lustige Fails der Woche
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... Kick Ket?

Mon nom est…

Lustige Fails der Woche: Fälschung
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Toute ressemblance avec d’autres personnages de bande dessinée est bien entendu purement fortuite.

Lustige Fails der Woche
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Un T-shirt pour les personnes toujours fatiguées (moi).

Lustige Fails der Woche
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Fabriqué par des «tired Peolple ».

Le fail, c’est vous, si vous voyez des choses qui ne sont pas là.

(Je les ai vues aussi, mais juste un instant.)

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Nous aussi, fromage. Nous aussi…

Lustige Fails: Käse Mental gerieben
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Mentalement râpé
45 % de matière grasse (haha 🥲)

On a déjà eu une astuce aujourd’hui, au fait ?

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Bon. C’est peut-être bon?

Lustige Fails der Woche
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Salade d’œufs Pisse de cheval

Et pour le dessert: un gâteau pour des examens probablement ratés

Lustige Fails: Torte
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En gros: toutes nos «félifélicitations».

Voici de nouveau un joli cas de «Shopping en ligne — attentes VS réalité» :

Ce qui était censé avoir été commandé :

Lustige Fails: Shein Fail Vorstellung vs. Realität
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Ce qui a été livré par Shein:

Surprise
Cette Suissesse a pris 5 jours de prison pour son costume de carnaval
Cette Suissesse a pris 5 jours de prison pour son costume de carnaval

Le tatouage [complètement débile] de la semaine :

Lustige Fails der Woche: Tattoo der Woche
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J’ai rendu le chemin accessible, chef !

Lustige Fails: Rollstuhl Weg endet im Nichts
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Pardon… quoi ?

Lustige Fails: Übersetzungsfehler
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I can't, you cun't — c’est bien ça ?

Vieux, mais Chihuahua :

(Un peu dégoûtant, désolée.)

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Garer son vélo n’est pas seulement «interdit», mais…

Lustige fails: Plakat mit sehr verbotenem Schild
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«C’est très interdit.»

L’inflation aussi, c’est un fail.

Lustige Fails: Disney Land Preisunterschied
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:((

Eeeeeeeeeeeeet...

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...tcho bonne!

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Bonus gagnant

A défaut d’un maître ou d’une maîtresse dans les parages, il reste au moins les amis :

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Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures catastrophiques <3
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
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de Madeleine Sigrist
Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi
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On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘
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C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏
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Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails
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On sait ce que vous voulez: plus de fails!
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Lâchez tout, les fails sont là!
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