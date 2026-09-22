Soyez pas timide, approchez: ces fails sont là pour vous faire rire

Des chutes, des contrefaçons improbables et du shopping en ligne plein de surprises : les fails du mardi reviennent avec une nouvelle tournée de rigolade, histoire de bien commencer la semaine.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Bonjour, et bon retour parmi nous ! Au programme aujourd’hui: des températures estivales, une bonne dose de drôleries qui devraient très rapidement vous mettre d'aplomb, après un éventuel week-end prolongé (enfin, sauf pour les Genevois).

Ça nous réjouit d’avance.

Zéééééééé parti!

Commençons par un braquage.

(On ne rit pas. On ne rit jamais. ☝🏼)

Les propriétaires de balais à franges détestent cette astuce:

Dehors pour toujours, sans pouvoir rentrer.

Passons maintenant au sport. Mais doucement, s’il vous plaît, on joue avec des enfants !

Elle va bien, elle va bien.

L’autre jour, sur l’autoroute en Slovénie:

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Voici de nouveau quelques contrefaçons: qui a aussi envie, là tout de suite, d’un…

... Kick Ket?

Mon nom est…

Toute ressemblance avec d’autres personnages de bande dessinée est bien entendu purement fortuite.

Un T-shirt pour les personnes toujours fatiguées (moi).

Fabriqué par des «tired Peolple ».

Le fail, c’est vous, si vous voyez des choses qui ne sont pas là.

(Je les ai vues aussi, mais juste un instant.)

Nous aussi, fromage. Nous aussi…

Mentalement râpé

45 % de matière grasse (haha 🥲)



On a déjà eu une astuce aujourd’hui, au fait ?

Bon. C’est peut-être bon?

Salade d’œufs Pisse de cheval

Et pour le dessert: un gâteau pour des examens probablement ratés

En gros: toutes nos «félifélicitations».

Voici de nouveau un joli cas de «Shopping en ligne — attentes VS réalité» :

Ce qui était censé avoir été commandé :

Ce qui a été livré par Shein:

Le tatouage [complètement débile] de la semaine :

J’ai rendu le chemin accessible, chef !

Pardon… quoi ?

I can't, you cun't — c’est bien ça ?



Vieux, mais Chihuahua :

(Un peu dégoûtant, désolée.)

Garer son vélo n’est pas seulement «interdit», mais…

«C’est très interdit.»

L’inflation aussi, c’est un fail.

:((

Eeeeeeeeeeeeet...

...tcho bonne!

Bonus gagnant

A défaut d’un maître ou d’une maîtresse dans les parages, il reste au moins les amis :

Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures catastrophiques <3

Et si les animaux avaient les yeux devant? 1 / 22 Et si les animaux avaient les yeux devant? source: imgur