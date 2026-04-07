On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘

Le printemps revient et avec lui, le doux parfum des unions éternelles... ou presque. Entre chutes mémorables, gâteaux douteux et invités un peu trop inspirés, la perfection n'est clairement pas toujours au rendez-vous.

Plus de «Divertissement»

Le printemps est synonyme de sentiments romantiques et de couples qui rêvent de se dire «oui». Alors, compte tenu du contexte actuel, voici 24 mariages ratés... pour notre plus grand bonheur!

Personne n'a rien vu, promis!

Il est judicieux de bien réfléchir à l'avance à qui confier les tâches importantes le jour J.

Enfin un scénario original...

Les gamins font le charme de ces moments de joie.

Une magnifique photo de mariage!

Un vrai témoin.

Est-ce un Fail ou un Win?

Et ici?

(Nous savons tous que c'est une victoire.)

Ça n'a pas l'air d'une fête fantastique?!

Etre multitâchage est important lors des mariages.

Image: x

Ça vous dirait une petite danse de mariage?

Parlons maintenant du bouquet de la mariée...

Gif: Snapchat

Pourquoi la décoration des mariages est-elle toujours si laide?

«L’amour» était probablement déjà terminé.

Vivre, rire, vivre

Qu'est-ce que ça dit? «Nous ❤ Pénis»?

«We do»...ah! OK!

Il est tout simplement incroyablement heureux d'être enfin marié.

Ou peut-être qu'il se la pète tout simplement. Qui sait…

Je ne sais pas si ce serait NOTRE choix pour notre gâteau de mariage, mais peut-être qu'il sera bon.

Ce ratage apparent avec le faire-part de mariage est en réalité un win, n'est-ce pas?

Bien joué, belle-maman!

[Attention, un peu dégueu.]

Et une dernière danse de mariage émouvante pour terminer:

D'accord, ....

... Eeeet ...

.... CiaaaooOOOOooooo!

(sim)