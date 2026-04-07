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On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage

On dit un grand «OUI!» aux Fails de mariage 💘

Le printemps revient et avec lui, le doux parfum des unions éternelles... ou presque. Entre chutes mémorables, gâteaux douteux et invités un peu trop inspirés, la perfection n'est clairement pas toujours au rendez-vous.
07.04.2026, 05:3207.04.2026, 05:32

Le printemps est synonyme de sentiments romantiques et de couples qui rêvent de se dire «oui». Alors, compte tenu du contexte actuel, voici 24 mariages ratés... pour notre plus grand bonheur!

Personne n'a rien vu, promis!

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Il est judicieux de bien réfléchir à l'avance à qui confier les tâches importantes le jour J.

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«Tout ce dont tu as besoin, c’est d’amour»: Bruce Willis a 71 ans

Enfin un scénario original...

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Les gamins font le charme de ces moments de joie.

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Une magnifique photo de mariage!

Die lusigsten Hohczeits-Fails
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Un vrai témoin.

Hochzeitsfails: Karte
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Est-ce un Fail ou un Win?

Lustige Hochzeits Fails
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Et ici?

Lustige Hochzeitsfails
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(Nous savons tous que c'est une victoire.)

Ça n'a pas l'air d'une fête fantastique?!

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Etre multitâchage est important lors des mariages.

Die lustigsten Fails der Woche: Fussball schauen an der Hochzeit
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Ça vous dirait une petite danse de mariage?

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Parlons maintenant du bouquet de la mariée...

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Pourquoi la décoration des mariages est-elle toujours si laide?

Hochzeitsdeko Fail
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«L’amour» était probablement déjà terminé.

Hochzeitsfails
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Vivre, rire, vivre

Qu'est-ce que ça dit? «Nous ❤ Pénis»?

Lustige Hochzeitsfails
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«We do»...ah! OK!

Ce bistrot japonais est inédit en Romandie: «Ça n'existait pas du tout»

Il est tout simplement incroyablement heureux d'être enfin marié.

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Ou peut-être qu'il se la pète tout simplement. Qui sait…

Je ne sais pas si ce serait NOTRE choix pour notre gâteau de mariage, mais peut-être qu'il sera bon.

Lustige Hochzeitstorten Fails
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Ce ratage apparent avec le faire-part de mariage est en réalité un win, n'est-ce pas?

Die lustigsten Hochzeits-Fails: Lustige Einladung
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Bien joué, belle-maman!

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[Attention, un peu dégueu.]

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Et une dernière danse de mariage émouvante pour terminer:

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D'accord, ....

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... Eeeet ...

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.... CiaaaooOOOOooooo!

Die lustigsten Hochzeits Fails
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(sim)

C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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