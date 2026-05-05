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Cette sélection de Fails va faire votre mardi

Die lustigsten Fails der Woche: In witzigen Bildern aus dem Netz
Et c'est reparti pour une couche bien grasse de Fails.Image: watson/instagram/reddit

Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi

Choix de pantalons douteux, panneaux absurdes et fails de traduction: la semaine a été garnie en ratés en tous genres. Voici une sélection aussi catastrophique que désopilante.
05.05.2026, 05:2805.05.2026, 05:28
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Et... let's goooooooooo!

Commençons par un rappel: le choix de la couleur du pantalon n’est jamais sans importance.

Die lustigsten Fails der Woche: Hosen
Image: instagram

Juste le temps de tourner rapidement une vidéo TikTok un peu fancy…

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gif: instagram

Pour papi (à gauche), cette virée à toute vitesse a été particulièrement amusante.

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Par souci d’égalité, mamie — ou plutôt abuela — a aussi droit à son moment:

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Les criminels détestent cette astuce: aucune infraction entre 8h et 16h.

Die lustigsten Fails der Woche: Schild
Image: reddit

Fail le plus triste de la semaine:

Way too much meat on the spit. They lost the entire thing...
by u/Yuizun in WatchPeopleDieInside

Un design de fenêtre intéressant pour une église de ce genre.

die lustigsten Fails der Woche: Penis in Kirche
Image: reddit

Dans la même veine, un autre fail de design.

Design Fail der Woche
Image: instagram

C’est déjà… le cock'o'clock?

Produit de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Made in America
Image: instagram

Fièrement produit en Amérique

...

Die lustigsten Fails der Woche: Made in America
Image: instagram

Fabriqué en Chine

En réalité, un joli titre. Presque un win.

Fails: Lustigste Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Cinq types arrêtés après une bagarre dans un restaurant «Five Guys»

Pas sûr que ce soit un win ou un fail, mais drôle dans tous les cas:

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gif: instagram

Cet homme prend sa relation au sérieux.
«J’ai une petite amie.»

Dans la catégorie «choses qui vont vous tuer cette nuit»:

Die lustigsten fails der Woche: Hotelzimmer Kunst
Image: instagram

Je n’aime pas ce tableau dans ma chambre d’hôtel.

La saison des piscines approche. Vous avez déjà tous un nouveau tatouage?

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
Image: reddit

(Tatouage de la semaine.)

Qu’est-ce que «être champion, sa mère»?

Die lustigsten Fails und Wins der Woche: Pizza mit tausend Champignons
Image: instagram

Pas sûr non plus que ce soit un win ou un fail.

On a tous pris le petit-déjeuner?

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gif: instagram

Bon, maman doit aussi regarder les Fails du mardi.

Où est-ce que TU te fais couper les cheveux?

Die lustigsten Fails der Woche: Hand Job
Image: instagram

Fail le plus mignon de la semaine:

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gif: instagram

Pas sûr de piger dans quelle matière ce produit est fabriqué:

Die lustigsten Fails der Woche: Polyester-Schild
Image: reddit

Spécialité de la maison?

Die lustigsten Fails der Woche: Übersetzungs Fails
Image: reddit

Sucre et huile de caca

Et le prix du «père de l’année» revient à…

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Vieux, mais toujours pas ringard:

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gif: instagram

Eeeeeeeeeet...

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Elle va bien, elle va bien…

...tcho!

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Vieux, mais tout simplement l’un des meilleurs GIFs de tous les temps.

Bonus-Gagnant

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gif: instagram

Bonus-Bonus-Gagnant

Oh, yeah!

Skateboarding in a Wheelchair
by u/Suitable-Reading-821 in nextfuckinglevel

Le lien vers l'original se trouve ici.

Allez, bisous, à la semaine prochaine!
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
Fails forever <3
de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist

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Vidéo: watson
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source: reddit
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