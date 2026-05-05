Et c'est reparti pour une couche bien grasse de Fails. Image: watson/instagram/reddit

Besoin de rire? Ces Fails vont faire votre mardi

Choix de pantalons douteux, panneaux absurdes et fails de traduction: la semaine a été garnie en ratés en tous genres. Voici une sélection aussi catastrophique que désopilante.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

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Et... let's goooooooooo!

Commençons par un rappel: le choix de la couleur du pantalon n’est jamais sans importance.

Juste le temps de tourner rapidement une vidéo TikTok un peu fancy…

Pour papi (à gauche), cette virée à toute vitesse a été particulièrement amusante.

Par souci d’égalité, mamie — ou plutôt abuela — a aussi droit à son moment:

Les criminels détestent cette astuce: aucune infraction entre 8h et 16h.

Fail le plus triste de la semaine:

Un design de fenêtre intéressant pour une église de ce genre.

Dans la même veine, un autre fail de design.

C’est déjà… le cock'o'clock?

Produit de la semaine:

Fièrement produit en Amérique

...

Fabriqué en Chine

En réalité, un joli titre. Presque un win.

Cinq types arrêtés après une bagarre dans un restaurant «Five Guys»

Pas sûr que ce soit un win ou un fail, mais drôle dans tous les cas:

Cet homme prend sa relation au sérieux.

«J’ai une petite amie.»

Dans la catégorie «choses qui vont vous tuer cette nuit»:

Je n’aime pas ce tableau dans ma chambre d’hôtel.

La saison des piscines approche. Vous avez déjà tous un nouveau tatouage?

(Tatouage de la semaine.)

Qu’est-ce que «être champion, sa mère»?

Pas sûr non plus que ce soit un win ou un fail.

On a tous pris le petit-déjeuner?

Bon, maman doit aussi regarder les Fails du mardi.

Où est-ce que TU te fais couper les cheveux?

Fail le plus mignon de la semaine:

Pas sûr de piger dans quelle matière ce produit est fabriqué:

Spécialité de la maison?

Sucre et huile de caca

Et le prix du «père de l’année» revient à…

Vieux, mais toujours pas ringard:

Eeeeeeeeeet...

Elle va bien, elle va bien…

...tcho!

Vieux, mais tout simplement l’un des meilleurs GIFs de tous les temps.

Bonus-Gagnant

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Oh, yeah!

Le lien vers l'original se trouve ici.

Allez, bisous, à la semaine prochaine!