en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Divertissement
Storypics

Les meilleurs Fails de la semaine pour vous détendre

Die lustigsten Bilder und Gifs der Woche
Yayyyyyy, les Fails arrivent!Image: instagram/reddit/watson

Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails

Des chiens maladroits, des tatouages douteux, un fail Photoshop signé Temu et un déambulateur invincible: le web a encore livré une belle cargaison de Fails cette semaine. De quoi procrastiner quelques minutes de plus devant votre écran.
19.05.2026, 05:3019.05.2026, 05:30
Marine Brunner
Marine Brunner

Et tout ça pendant les heures de travail — ou pas, après tout, nous ne savons pas vraiment ce que vous faites de votre vie.

C’était une terrible introduction. Alors passons plutôt à des fails terriblement drôles. Olé!!!

Cette semaine, il va pleuvoir — n’oubliez pas votre parapluie!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Petit rappel que…

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

… nous ne rions pas. Nous ne rions jamais, elle va bien.

Au voleur!!!

Die lustigsten fails der Woche: Kind und Pizza
Image: reddit

Bon. Victoire pour l’enfant.

Dans le même esprit: voici le tatouage de la semaine.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

On pouvait toujours espérer qu’il en sorte quelque chose.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Ce chiot sait comment faire: d’abord calculer, ensuite sauter.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Oh.

Bon, allez, encore une tentative!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Le moment le plus gênant de ma vie

On ne sait pas vraiment si nous avons envie de connaître l’histoire derrière ce panneau ou non.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Ne pas se masturber dans la bibliothèque

Est-ce que quelqu’un parmi vous fête son anniversaire aujourd’hui, par hasard?

die lustigsten Fails der Woche: Geburtstag
Image: reddit

Nous vous souhaitons plein de bonheur! <3

[Insérer ici une légende d’image]

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit
Die lustigsten Fails der Woche

Votre texte ici

J’ai terminé les travaux de peinture, chef!

GIF animéJouer au GIF
gif: reddit

C’est presque la même chose, finalement.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Les deux puent, à ce qu’on dit.

Vieux, mais oups quand même.

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

On avait déjà fait du sport aujourd’hui, au fait?

(Attention, ça a peut-être fait un peu mal.)

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Elle va bien, elle va bien,, elle en a même fait une vidéo drôle.

Le fail Photoshop Temu de la semaine:

Temu Photoshop Fail
Image: reddit

Le titre de la semaine:

Die lustigsten fails der Woche: Schlagzeile der Woche
Image: instagram

Selon cet article, certains enfants se dessineraient de fausses moustaches afin de contourner les vérifications d’âge en ligne.

A lire ici [The Independent, en anglais]

Est-ce que l’entreprise «Penns Best» savait ce qu’elle faisait?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Hihi… vous voyez ce qu’on veut dire.

Dans la catégorie «les choses qui réveillent le maniaque du détail en nous»

Die lustigsten Fails der Woch
Image: reddit
Die lustigsten Fails der Woch

On avait déjà pris le petit-déjeuner?

I know when the bird seed goes from full to empty, a squirrel knocked it over recently. This fail was worth the waste of food.
by u/AmityvilleDoraTheExp in funny

Cet écureuil non plus.

Une photo de famille pour l’éternité:

Die lustigsten Fails der Woche: Familienbild Fail
Image: instagram

Oh, mais nous n’avions encore eu aucun trick aujourd’hui! 3… 2… 1…

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Même le golden retriever qui saute le plus haut du club a parfois une mauvaise journée.

Eeeeeeeeeet...

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

...tcho bonne!

GIF animéJouer au GIF
gif: instagram

Un zéro pour le déambulateur. 💪🏻

Bonus-Gagnant

… pour tous ceux qui n’ont pas peur de l’avion:

Smooth
by u/Responsible_Line_933 in nonononoyes
La fête continue joyeusement dans les commentaires, alors postez tout ce que vous avez!
Le meilleur du Divertissement cette semaine
Cette star française a inclus ses fans suisses dans une chanson inédite
Cette star française a inclus ses fans suisses dans une chanson inédite
Le dernier délire narcissique de Trump est «un vrai bordel»
6
Le dernier délire narcissique de Trump est «un vrai bordel»
de Fred Valet
Voici les 22 films qui vont s’affronter pour la Palme d'or
Voici les 22 films qui vont s’affronter pour la Palme d'or
Voici la star qui incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu
Voici la star qui incarnera Joséphine Baker dans ce biopic très attendu
Thèmes
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.
1 / 25
Le Gourmet Festival 2026 de l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), en images.

Gourmet Festival: le célèbre Malakoff revisité façon street food.
partager sur Facebookpartager sur X
L'échafaudage d’un magasin Zara s’effondre à Paris
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Harry et Charles III auraient noué une «alliance secrète»
Et si les camps autrefois rivaux, le Montecito d'Harry et Meghan et la monarchie de Charles III, étaient plus proches qu'on ne le croit? C'est l'hypothèse développée par un fin observateur de la royauté britannique, qui présume même une «alliance secrète» entre Harry et son père.
Voilà des mois que la rumeur d'un réchauffement des relations entre le père et son fils exilé bruisse dans les couloirs feutrés de Buckingham Palace. D'aucuns soupçonnent désormais que cela va même un peu plus loin. Bien que Charles et Harry se soient rencontrés en personne pour la dernière fois en septembre dernier, lors d'un thé d'une cinquantaine de minutes dans la résidence du roi, les échanges iraient bon train de part et d'autre de l'Atlantique.
L’article