Yayyyyyy, les Fails arrivent! Image: instagram/reddit/watson

Débranchez votre cerveau et savourez ces Fails

Des chiens maladroits, des tatouages douteux, un fail Photoshop signé Temu et un déambulateur invincible: le web a encore livré une belle cargaison de Fails cette semaine. De quoi procrastiner quelques minutes de plus devant votre écran.

Plus de «Divertissement»

Et tout ça pendant les heures de travail — ou pas, après tout, nous ne savons pas vraiment ce que vous faites de votre vie.

C’était une terrible introduction. Alors passons plutôt à des fails terriblement drôles. Olé!!!

Cette semaine, il va pleuvoir — n’oubliez pas votre parapluie!

Petit rappel que…

… nous ne rions pas. Nous ne rions jamais, elle va bien.

Au voleur!!!

Bon. Victoire pour l’enfant.

Dans le même esprit: voici le tatouage de la semaine.

On pouvait toujours espérer qu’il en sorte quelque chose.

Ce chiot sait comment faire: d’abord calculer, ensuite sauter.

Oh.

Bon, allez, encore une tentative!

Le moment le plus gênant de ma vie

On ne sait pas vraiment si nous avons envie de connaître l’histoire derrière ce panneau ou non.

Ne pas se masturber dans la bibliothèque



Est-ce que quelqu’un parmi vous fête son anniversaire aujourd’hui, par hasard?

Nous vous souhaitons plein de bonheur! <3

[Insérer ici une légende d’image]

Votre texte ici

J’ai terminé les travaux de peinture, chef!

C’est presque la même chose, finalement.

Les deux puent, à ce qu’on dit.

Vieux, mais oups quand même.

On avait déjà fait du sport aujourd’hui, au fait?

(Attention, ça a peut-être fait un peu mal.)

Elle va bien, elle va bien,, elle en a même fait une vidéo drôle.

Le fail Photoshop Temu de la semaine:

Le titre de la semaine:

Selon cet article, certains enfants se dessineraient de fausses moustaches afin de contourner les vérifications d’âge en ligne.

A lire ici [The Independent, en anglais]

Est-ce que l’entreprise «Penns Best» savait ce qu’elle faisait?

Hihi… vous voyez ce qu’on veut dire.

Dans la catégorie «les choses qui réveillent le maniaque du détail en nous»

On avait déjà pris le petit-déjeuner?

Cet écureuil non plus.

Une photo de famille pour l’éternité:

Oh, mais nous n’avions encore eu aucun trick aujourd’hui! 3… 2… 1…

Même le golden retriever qui saute le plus haut du club a parfois une mauvaise journée.

Eeeeeeeeeet...

...tcho bonne!

Un zéro pour le déambulateur. 💪🏻

Bonus-Gagnant

… pour tous ceux qui n’ont pas peur de l’avion:

Smooth

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