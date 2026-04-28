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C'est l'heure des Fails en cascade

Die lustigsten Fails der Woche
Enfin, de quoi rire!Image: reddit/instagram/watson

C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏

Oui, mais bonjour?! Puisque vous passez par là, profitez-en pour vous détendre en lisant cette série de Fails.
28.04.2026, 05:3128.04.2026, 05:31
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

On sait que vous êtes ici pour vous amuser, alors on ne va pas perdre une seconde de blabla.

Place aux échecs!

Voilà déjà le Fail le plus chou du jour!

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gif: instagram

Nous ne nous moquons pas des enfants. Nous ne nous moquons jamais.

Commençons par: de la joie pure!

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Ne portez jamais un bandeau blanc dans les cheveux pour faire vos photos passeport...

Die lustigsten Fails der Woche: Haarband in Passfoto
via reddit

Petit rappel: tongs et escalators ne font pas bon ménage.

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

:'-(

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C'est vous le Fail si vous voyez des choses qui n'existent pas.

Die lustigstenFails der Woche: optische Täuschung
Image: reddit

(So wie ich.)

Alerte bonne affaire!

Die lustigsten Fails der Woche: Kaufe 2, bekomme 0 gratis
Image: reddit

Achetez-en 2, obtenez-en 0 gratuitement

Très belle figure, Madame.

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Situation amoureuse: C’est compliqué

Die lustigsten Schlagzeilen der Woche (Fail)
Image: instagram

J'ai été escroqué de plusieurs centaines de livres par une version deepfake de Jennifer Aniston créée par une IA, qui m'a dit qu'elle m'aimait.

Lire la suite ici (Daily Mail)

Un autre titre marrant:

Fails: Lustige Schlagzeile
Image: instagram

Un père exaspéré utilise la taille de son fils (1,80 m) pour persuader le conseil municipal de réparer un profond nid-de-poule.

Lire la suite ici.

«LOL: qui rit, sort!» est toujours aussi drôle, mais déçoit sur un point

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi:

Man's lawnmower explodes out of nowhere
by u/HappySeaweed5215 in Wellthatsucks

Pourquoi a-t-on besoin de coiffeurs? – Explication en six secondes.

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Mhm, merci, Ascenseur. C'est très gentil de ta part.

Die lustigsten Fails der Woche: Lift
Image: reddit

Aujourd'hui, nous prenons les escaliers

Tatouage auto-ironique de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche: Tattoo der Woche
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Jamais une erreur, mais une leçon.

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Chère Mobilière...,

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Elsa, ça va?

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

Le boomer de la semaine:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: reddit

Mon grand-père fait pratiquement des avances à l'agence de publicité.

Bonjour, beauté!

Vieux, mais oups:

Die lustigsten Fails der Woche
Image: imgur

Nous ne traduirons pas cela.

Die lustigsten Fails der Woche
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🙂

Die lustigsten Fails der Woche
Image: instagram

On a tellement de questions...

Eeeet ...

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... CiaoooOOOOoo!

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Bonus-Win

Les sumo sont du type cool...

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C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
On vous remet une couche de fails?
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
Ces fails vous feront oublier que le week-end est encore loin
de Madeleine Sigrist
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
On sait ce que vous voulez: plus de fails!
de Madeleine Sigrist
Fails forever <3
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de Madeleine Sigrist
Lâchez tout, les fails sont là!
Lâchez tout, les fails sont là!
de Madeleine Sigrist
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Ces 17 lieux de tournage abandonnés sont fascinants
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source: reddit
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Video: watson
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