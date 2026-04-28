Enfin, de quoi rire! Image: reddit/instagram/watson

C'est l'heure des Fails en cascade 😏😏😏

Oui, mais bonjour?! Puisque vous passez par là, profitez-en pour vous détendre en lisant cette série de Fails.

Madeleine Sigrist Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Hello, everybody, tout le monde!

C'est mardi, c'est bientôt le week-end!

On sait que vous êtes ici pour vous amuser, alors on ne va pas perdre une seconde de blabla.

Place aux échecs!

Voilà déjà le Fail le plus chou du jour!

Nous ne nous moquons pas des enfants. Nous ne nous moquons jamais.

Commençons par: de la joie pure!



Ne portez jamais un bandeau blanc dans les cheveux pour faire vos photos passeport...

Petit rappel: tongs et escalators ne font pas bon ménage.

:'-(

C'est vous le Fail si vous voyez des choses qui n'existent pas.

(So wie ich.)

Alerte bonne affaire!

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Très belle figure, Madame.

Situation amoureuse: C’est compliqué

J'ai été escroqué de plusieurs centaines de livres par une version deepfake de Jennifer Aniston créée par une IA, qui m'a dit qu'elle m'aimait.

Lire la suite ici (Daily Mail)

Un autre titre marrant:

Un père exaspéré utilise la taille de son fils (1,80 m) pour persuader le conseil municipal de réparer un profond nid-de-poule.

Lire la suite ici.

Des choses qui n'arrivent probablement que le mardi:

Pourquoi a-t-on besoin de coiffeurs? – Explication en six secondes.

Mhm, merci, Ascenseur. C'est très gentil de ta part.

Aujourd'hui, nous prenons les escaliers

Tatouage auto-ironique de la semaine:

Jamais une erreur, mais une leçon.

Chère Mobilière...,

Elsa, ça va?

Le boomer de la semaine:

Mon grand-père fait pratiquement des avances à l'agence de publicité.

Bonjour, beauté!

Vieux, mais oups:

Nous ne traduirons pas cela.

🙂

On a tellement de questions...

Eeeet ...

... CiaoooOOOOoo!

Bonus-Win

Les sumo sont du type cool...